Атака Путина на Польшу заставит НАТО прибегнуть к жесткому шагу: детали

Североатлантический совет проведет заседание в среду, 10 сентября, чтобы обсудить реакцию НАТО на недавнее вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши. Об этом сообщила представитель организации Эллисон Гарт в комментарии для "Европейской правды".

Фото: 24 Канал

Сегодня Польша подтвердила факт нарушения своего воздушного пространства российскими дронами во время масштабной атаки на Украину и впервые приняла решение сбивать эти беспилотники. Спикер подчеркнула, что Североатлантический совет соберется утром, чтобы среди других вопросов рассмотреть действия НАТО в ответ на этот инцидент.

В то же время, по информации СМИ, в штаб-квартире НАТО не считают ночное проникновение российских дронов на польскую территорию прямым нападением на страну-члена Альянса. Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что впервые зафиксировано избиение российских беспилотников над территорией государства НАТО, но при этом призвал не паниковать. Глава европейской дипломатии Кая Каллас прокомментировала инцидент как сознательное и серьезное нарушение воздушного пространства одного из членов ЕС со стороны России.

Президент Украины Владимир Зеленский добавил, что, по меньшей мере, восемь ударных дронов были направлены на Польшу ночью, и выразил надежду, что агрессоры понесут ответственность за эти коварные действия. События этой ночи стали новым вызовом для НАТО и Европейского Союза в контексте безопасности и взаимодействия с Россией.

Как уже писали "Комментарии", Россия начала готовить дроновые атаки на Польшу еще в июле, используя SIM-карты польских и литовских операторов, установленные в ударных БПЛА. О подготовке Варшава, вероятно, была проинформирована.