Байден обратился к союзникам по НАТО и указал, к чему готовиться в вопросе Украины

Президент США Джо Байден во время визита в Германию не обошел вниманием вопрос Украины. В пятницу, 18 октября, он сделал соответствующее заявление, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию France 24.



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Президент США подчеркнул, что Украину и партнеров ожидает тяжелая зима. Он призвал союзников продолжать поддержку Украины. Джо Байден подчеркнул, что союзники по НАТО должны "обеспечивать поддержку... пока Украина не достигнет справедливого и устойчивого мира".

Также Байден осудил российского президента Владимира Путина за "жестокое нападение на Украину". По словам президента США, НАТО остается сильным и более объединенным, чем когда-либо. Нас ждет очень тяжелая зима. Мы не можем опускать руки", – добавил президент Америки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в украинский народ и считает его главным стратегическим оружием страны. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

“Но я уверен в том, что я верю в людей, в наш народ. И я говорю не только об украинцах. Самое главное оружие, которое у нас есть – это наш народ, наши люди, разные люди. И я думаю, что это наше стратегическое оружие. Но мы теряем наших людей, и это проблема войны, особенно когда мы говорим о долгой войне. И это великая трагедия для нас. Поэтому я уверен в нашем единстве”, — отметил Владимир Зеленский. Он отметил, что если Украина не потеряет единство, то победит. Однако это также зависит от единства партнеров.



