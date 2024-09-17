Боится ли НАТО перейти "красные линии" РФ: что ответили в Альянсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не считает, что удары западным оружием вглубь России могут стать "красной линией", после которой Альянс окажется в состоянии войны с РФ.

Путин снова угрожал ядерным оружием. Фото из открытых источников

Столтенберг назвал фейком "красные линии" российского диктатора, напомнив, что ранее Путин неоднократно говорил о "красных линиях", но после их пересечения никакой реакции со стороны РФ не последовало.

"Путин не решился на это, потому что понимает: НАТО – самый мощный военный Альянс в мире. В России отдают себе отчет, что ядерную войну нельзя выиграть и участие в ней неприемлемо. Мы неоднократно доносили это до Путина", — подчеркнул Йенс Столтенберг.

Генсек Альянса поддержал позицию Великобритании и Франции, выступающих за предоставление Украине разрешения на нанесение ударов вглубь России западным оружием.

"Неправильно говорить, что союзники по НАТО станут стороной конфликта, если разрешат использовать оружие против законных целей на территории России. Северная Корея и Иран оказывают значительную военную поддержку и поставляют ракеты и беспилотники России, не становясь прямой стороной конфликта", — пояснил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на левом берегу Днепра и островах в Херсонской области активизировались российские захватчики, сообщил представитель ОВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой. "В этих боях за острова принимают участие подразделения РФ из состава 144 и 205 мотострелковых бригад, 337 десантно-штурмового полка, 28 мотострелкового полка, 126 отдельной бригады береговой охраны и 61 бригады морской пехоты", — сообщил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Запад допускал использование Россией ядерного оружия, поскольку переоценил поддержку режима Владимира Путина со стороны Китая, заявил бывший глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Дэвид Петреус. "В начале войны у нас было обосновано опасение возможности использования Россией ядерного оружия. Это привело к предупреждению, что в случае использования даже тактического ядерного оружия будет уничтожен Черноморский флот", – рассказал он.