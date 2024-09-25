logo

BTC/USD

63666.32

ETH/USD

2627.78

LTC/USD

66.34

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

46.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Болгария ответила, что ждет страны НАТО, после того, как Украина присоединится к альянсу
commentss НОВОСТИ Все новости

Болгария ответила, что ждет страны НАТО, после того, как Украина присоединится к альянсу

МИД Болгарии подчеркивает, НАТО будет в безопасности, когда Украина станет его полноправным членом

сегодня, 11:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Все страны-члены Североатлантического альянса будут на самом деле в безопасности только тогда, когда Украина станет полноправным членом НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава МИД Болгарии Иван Кондов, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Болгарии.

Болгария ответила, что ждет страны НАТО, после того, как Украина присоединится к альянсу

Членство Украины в НАТО. Фото: из открытых источников

Кондов принял участие в трансатлантическом ужине, организованном госсекретарем США Энтони Блинкеном в рамках ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

На встрече с коллегами Кондов подчеркнул ключевую роль НАТО в обеспечении безопасности в свете современных вызовов, отметив, что страны-члены Альянса станут по-настоящему безопасными, когда Украина вступит в НАТО.

Министр также указал на важность укрепления восточного фланга НАТО и безопасности в Черноморском регионе, подчеркнув усилия Болгарии в этом направлении.

Читайте также на портале "Комментарии" — План победы Украины содержит четкое видение шагов, которые должны обеспечить справедливый и устойчивый мир. План победы и те пункты, которые в нем прописаны, не могут предусматривать отказ от приглашения для членства Украины в НАТО. Такое заявление во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке сделал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Также издание "Комментарии" сообщало – нынешняя война Украины и России – это не просто региональный конфликт, который можно разрешить путём переговоров. Украина никогда не признает территориальные претензии России, как Россия никогда не признает территориальную целостность Украины. Так будет, по крайней мере, ближайшие 20 лет. Поэтому, несмотря на то, что указано в нашей Конституции, ни ЕС, ни НАТО Украине в ближайшее время не светят. Об этом в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказал эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости