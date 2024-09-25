Болгария ответила, что ждет страны НАТО, после того, как Украина присоединится к альянсу

Все страны-члены Североатлантического альянса будут на самом деле в безопасности только тогда, когда Украина станет полноправным членом НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава МИД Болгарии Иван Кондов, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Болгарии.

Членство Украины в НАТО. Фото: из открытых источников

Кондов принял участие в трансатлантическом ужине, организованном госсекретарем США Энтони Блинкеном в рамках ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

На встрече с коллегами Кондов подчеркнул ключевую роль НАТО в обеспечении безопасности в свете современных вызовов, отметив, что страны-члены Альянса станут по-настоящему безопасными, когда Украина вступит в НАТО.

Министр также указал на важность укрепления восточного фланга НАТО и безопасности в Черноморском регионе, подчеркнув усилия Болгарии в этом направлении.

Читайте также на портале "Комментарии" — План победы Украины содержит четкое видение шагов, которые должны обеспечить справедливый и устойчивый мир. План победы и те пункты, которые в нем прописаны, не могут предусматривать отказ от приглашения для членства Украины в НАТО. Такое заявление во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке сделал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Также издание "Комментарии" сообщало – нынешняя война Украины и России – это не просто региональный конфликт, который можно разрешить путём переговоров. Украина никогда не признает территориальные претензии России, как Россия никогда не признает территориальную целостность Украины. Так будет, по крайней мере, ближайшие 20 лет. Поэтому, несмотря на то, что указано в нашей Конституции, ни ЕС, ни НАТО Украине в ближайшее время не светят. Об этом в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказал эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.



