Семь стран-членов НАТО выступают против вступления Украины в военный блок, сообщает Рolitico.

В Европе есть немало противников вступления Украины в НАТО. Фото из открытых источников

По информации издания, ключевыми противниками присоединения Украины к Альянсу являются США и Германия, которые боятся прямой войны с Россией.

Как пишет издание, также против выступают Словакия и Венгрия. Их позиция объясняется пророссийской линией правительств.

Кроме того, по информации Рolitico, в число противников вступления Украины в Альянс входят Испания, Бельгия и Словения.

"Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за США и Германией. Они против членства Украины", — рассказал изданию один из официальных представителей НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики могут готовить наступательные действия на город Запорожье, который является важным украинским промышленным центром. Об этом пишет издание The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Чиновник рассказал изданию, что следующей целью России может стать наступление на город Запорожье, крупный промышленный центр на юге Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на третий месяц Курской операции нет достижений, оправдывающих необходимость проведения этой операции, считает военный эксперт Иван Ступак. "С тех пор, как началась Курская операция: россияне пытаются наступать в Запорожской области, потерян Угледар, под угрозой потери оказалось Селидово, враг продвигается в Торецке. Россияне продолжают наступать на Донбассе и перешли к наступлению на Курщине", — подчеркнул он.