Бывший генсек НАТО ответил, когда закончится война в Украине

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в своем интервью для N-TV выразил прогноз о продолжительности войны в Украине и подчеркнул важность предотвращения победы Путина. Он отметил, что война, вероятно, продлится еще долгое время, поскольку планы России на быстрое завоевание всей Украины потерпели неудачу, а теперь Путин надеется на заморозку конфликта и оккупацию восточной части страны, ожидая слабости Запада.

Андерс Фог Расмуссен (фото из открытых источников)

Расмуссен считает, что война может продолжаться минимум до конца 2024 года, поскольку Путин надеется на изменения в американской политике после президентских выборов. Он подчеркнул важность предоставления украинцам необходимой поддержки для победы, чтобы у них были все шансы отбросить россиян обратно.

В случае победы Путина, по словам Расмуссена, у него появится аппетит к дальнейшим территориальным завоеваниям, что может стать сигналом для автократов по всему миру, в частности Си Цзиньпина в Китае.

Эксгенсек НАТО призвал к решительному политическому руководству в Европе, которое могло бы эффективно донести до своих граждан необходимость предотвратить успехи Путина в Украине, чтобы не открыть путь другим автократам к агрессии против соседних стран.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что почему Украине крайне важно как можно быстрее стать членом НАТО. Если Украина не получит приглашение в НАТО в ближайшие 1-2 года, такая возможность может исчезнуть навсегда, заявил председатель правления Украинского кризисного медиацентра Валерий Чалый.

Он считает, что НАТО совершит ошибку, если не предложит Украине присоединиться к блоку. По его словам, на сегодняшний день нет лидера, который способен принять такое решение.

