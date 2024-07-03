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Чего Украина ожидает от Вашингтонского саммита НАТО: что сказал Зеленский

Украина знает, что не получит на ближайшем саммите приглашение в НАТО

3 июля 2024, 23:51
Автор:
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Марьян Ощановский
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Президент Владимир Зеленский рассказал, чего ожидает Украина от саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне 9-11 июля.

Чего Украина ожидает от Вашингтонского саммита НАТО: что сказал Зеленский

Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне. Фото из открытых источников

Президент рассказал, что Украина хотела бы получить приглашение вступить в Альянс, но уже знает, что не получит.

"Мы хотели бы получить что-то похожее на приглашение в НАТО. Это был бы знак, что никто не боится Путина и все уверены в мировом лидерстве США", — заявил Владимир Зеленский.

По информации западных медиа, на предстоящем саммите НАТО Украине объявят, что она слишком коррумпирована для вступления в Альянс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что угрозы со стороны Беларуси несут больше пропагандистский, чем реальный военный характер, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "В контексте очередных угроз со стороны Беларуси напомню, что эта страна де-факто втянута в войну с первых дней. Особого военного потенциала там нет, поэтому эту область РФ используют для размещения техники и военных объектов, для обстрелов и как еще одно направление дестабилизации ситуации на границе с Украиной", — отметил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что бойцы 92-й штурмовой бригады ВСУ за последнюю неделю с тяжелыми боями выбили россиян с ряда позиций в Харьковской области. Как сообщил командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" Юрий Федоренко, ВСУ смогли стабилизировать ситуацию, из-за чего россияне не способны продвигаться в глубь оперативного пространства. По его словам, ВСУ в Харьковской области контратакуют и выбивают оккупантов с их позиций.



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Источник: https://www.bloomberg.com/europe
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