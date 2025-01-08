Членство в НАТО частями: согласится ли Трамп на такой вариант для Украины

Пока Украина находится не в лучшей ситуации для обсуждения вступления в НАТО, сказал в эфире 24 канала политолог Максим Несвитайлов. Однако он подчеркнул, что иногда появляются так называемые "окна возможностей".

Украина НАТО

Эксперт напомнил, что в 2023 г. бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предлагал идею гибридного вступления Украины в Альянс. Эта тема, по его словам, снова поднималась несколько месяцев назад, однако Украина отказалась от такого сценария.

"Оба раза мы отвергали эту историю, а вот сейчас начали говорить, что такой вариант можно рассмотреть. Он вполне приемлем, но это "окно возможностей" не выглядит открытым", — подчеркнул Несвитайлов.

Кроме того, он высказался о возможности завершения войны между Россией и Украиной. Он сомневается, что войну скоро удастся завершить. Более того, эксперт напротив прогнозирует эскалацию.

"Та существующая система международных отношений не работает. Нужен перезапуск, а это происходит после глобального катаклизма", — добавил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что новоизбранный президент США Дональд Трамп отверг возможность вступления Украины в НАТО. После этого нардеп Алексей Гончаренко заявил, что Украине нужно восстанавливать свой ядерный потенциал.

"Трамп заявил, что Украина не может быть членом НАТО. Мне кажется, мы должны посмотреть реально на ситуацию и эта реальность проста: если мы не можем быть в НАТО, то наша безопасность заставляет нас иметь ядерное оружие. Поэтому мы должны восстановить свой ядерный потенциал". Или НАТО или ядерное оружие. Все очень просто", — отметил Гончаренко.





