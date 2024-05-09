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Что не так из НАТО: эксперт поставил блоку жесткий "диагноз"

Из-за ограниченной политики Альянс потерял эффективность

сегодня, 00:35
Автор:
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Марьян Ощановский
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НАТО не может быть эффективным альянсом, выполняя только функции сдерживания, поэтому должно стать альянсом предотвращения угроз от диктаторских режимов, считает политолог Александр Антонюк.

Что не так из НАТО: эксперт поставил блоку жесткий "диагноз"

НАТО исчерпало себя как оборонный блок. Фото из открытых источников

"Залог мира – это не просто адекватная реакция, а предотвращение угроз. Что такое НАТО сегодня? Это фактор сдерживания. Сейчас НАТО не справляется с вызовами и угрозами коалиции тоталитарных режимов, в которой ключевые роли играют Россия и Китай. Соответственно, Североатлантический союз должен пересмотреть свои принципы, статью 5 о коллективной безопасности и другие статьи. То есть НАТО должно перейти от альянса сдерживания к альянсу предотвращения", – сказал Александр Антонюк.

Нынешнюю неэффективность НАТО политконсультант объяснил медицинскими терминами: "Есть болезнь. Ты как врач ставишь диагноз. Если ты ставишь диагноз, но не проводишь лечение, то в конечном итоге болезнь прогрессирует и приводит к роковым последствиям. Поэтому НАТО должно не только ставить диагноз, но и проводить лечение во избежание фатальных последствий в виде Третьей мировой".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается достичь большей субъектности для Европы, чтобы не быть на одной из сторон в противостоянии США и Китая, считает политолог Игорь Чаленко. "Макрон хочет стать лидером нового полюса в геополитике. Французский лидер пытается выделить Европу в территориальном измерении, которая будет иметь свою отдельную позицию. Поэтому он активно работает над темой стратегической автономии Европы. В то же время Макрон боится возможного конфликта между Китаем и США и пытается вместе с Европой. выйти из этого поезда", — заявил политолог.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=r5kiXPwReeY
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Правдоруб

сегодня, 00:23

нато це лоховська шарашкина труслива контора!


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