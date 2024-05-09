Что не так из НАТО: эксперт поставил блоку жесткий "диагноз"

НАТО не может быть эффективным альянсом, выполняя только функции сдерживания, поэтому должно стать альянсом предотвращения угроз от диктаторских режимов, считает политолог Александр Антонюк.

НАТО исчерпало себя как оборонный блок. Фото из открытых источников

"Залог мира – это не просто адекватная реакция, а предотвращение угроз. Что такое НАТО сегодня? Это фактор сдерживания. Сейчас НАТО не справляется с вызовами и угрозами коалиции тоталитарных режимов, в которой ключевые роли играют Россия и Китай. Соответственно, Североатлантический союз должен пересмотреть свои принципы, статью 5 о коллективной безопасности и другие статьи. То есть НАТО должно перейти от альянса сдерживания к альянсу предотвращения", – сказал Александр Антонюк.

Нынешнюю неэффективность НАТО политконсультант объяснил медицинскими терминами: "Есть болезнь. Ты как врач ставишь диагноз. Если ты ставишь диагноз, но не проводишь лечение, то в конечном итоге болезнь прогрессирует и приводит к роковым последствиям. Поэтому НАТО должно не только ставить диагноз, но и проводить лечение во избежание фатальных последствий в виде Третьей мировой".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается достичь большей субъектности для Европы, чтобы не быть на одной из сторон в противостоянии США и Китая, считает политолог Игорь Чаленко. "Макрон хочет стать лидером нового полюса в геополитике. Французский лидер пытается выделить Европу в территориальном измерении, которая будет иметь свою отдельную позицию. Поэтому он активно работает над темой стратегической автономии Европы. В то же время Макрон боится возможного конфликта между Китаем и США и пытается вместе с Европой. выйти из этого поезда", — заявил политолог.

