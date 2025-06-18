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Что нужно Украине, чтобы иметь армию по стандартам НАТО: ответ генерала США удивил

Американский генерал Бен Ходжес призвал НАТО просить украинцев научить их.

сегодня, 15:33
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Slava Kot

Бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что НАТО должно перенимать опыт и просить у Украины об учебе. По его словам, у НАТО есть страны, не отвечающие стандартам боевой эффективности Украины.

Что нужно Украине, чтобы иметь армию по стандартам НАТО: ответ генерала США удивил

Генерал США Бен Ходжес. Фото из открытых источников

Бен Ходжес в разговоре с Kyiv Post получил вопрос, что еще нужно Украине для лучшей подготовки, чтобы иметь армию по стандартам НАТО. По его словам, если исключить оперативную совместимость, то значительная часть стран-членов НАТО имеют худшую армию в отношении боевой эффективности, чем в Украины.

"На самом деле дело не в западных стандартах. Большинство армий НАТО не отвечают украинским стандартам боевой эффективности. Конечно, оперативная совместимость всегда является вызовом", — сказал Ходжес.

Американский генерал-лейтенант отмечает, что страны НАТО должны обращаться к Украине за советами и обучением.

"Думаю, украинцы смотрят на нас свысока, когда слышат: "Мы придем вас учить". Нам следует просить их научить нас тому, что они делают. Я говорю это искренне", — добавил Ходжес.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о премьер-министре Роберте Фицо, который намекнул, что Словакия может выйти из НАТО. По словам словацкого лидера, страна могла бы стать нейтральным государством, ведь Североатлантический союз требует новый уровень расходов на оборону. Согласно системе расходов, предложенной генсеком НАТО Марком Рютте, членам Альянса предлагается увеличить целевой показатель на оборону с 2% до 5% ВВП.

Также "Комментарии" писали, что в МИД Литвы предупредили, что Украина не получит приглашение на вступление в НАТО в Гааге.



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