Что принесет саммит НАТО: бывший пресс-секретарь сделал неутешительный прогноз

Нынешний саммит НАТО может оказаться для Украины довольно разочаровывающим — без решительных месседжей о перспективах членства, укреплении поддержки или новых санкций против России.

Саммит НАТО в Гааге (фото из открытых источников)

Об этом в комментарии The Guardian заявил бывший спикер Альянса и заместитель помощника генсека НАТО Джейми Ши.

"Эта встреча станет разочарованием для Украины, особенно учитывая, что большинство стран-союзников ожидают гораздо более жестких заявлений о поддержке, четких сигналов относительно открытости к членству и более твердых шагов в вопросе санкций против РФ", — отметил он.

The Guardian прогнозирует, что после достижения временного перемирия на Ближнем Востоке президент США Дональд Трамп прибудет на саммит в приподнятом настроении — с доминирующим нарративом о собственных дипломатических успехах. Большинство лидеров Североатлантического союза, вероятно, не захотят портить атмосферу.

Хотя страхи относительно возможного выхода США из НАТО, сворачивания поддержки Украины и потепления в отношениях с Москвой несколько стихли в последние месяцы, они до сих пор остаются в политической повестке дня.

Официальное открытие саммита запланировано на вечерний прием, который устроит король Нидерландов Виллем-Александр. На следующий день состоится главная сессия саммита и заключительные пресс-конференции.

Хотя президент Украины Владимир Зеленский приглашен на церемониальный ужин, участия в ключевой рабочей части встречи с лидерами НАТО он не будет принимать. Это может свидетельствовать об охлаждении поддержки Киева со стороны Соединенных Штатов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп снова обвинил Зеленского . Президент США Дональд Трамп предположительно проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО, который проходит 24–25 июня в Гааге. Об этом сообщает французское издание Le Monde.

Во время перелета в Нидерланды на борту президентского самолета Air Force One Трамп общался с журналистами и отметил, что личный разговор с Зеленским вполне возможен.

Президент Трамп прибыл в Гаагу сегодня вечером, в то время как Владимир Зеленский уже находится в стране.