Что было б, если бы Украину взяли в НАТО в 2008 году

Бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь предположил, что если бы Украину взяли в НАТО в 2008 году, российский диктатор Владимир Путин не решился бы начать войну. По его словам, ни одна страна не посмеет совершить нападение на члена НАТО.

Ярослав Надь. Фото: Jaro Nad/Facebook

Ярослав Надь в интервью "Укринформу" рассказал, что было бы в случае членства Украины в НАТО. Как объясняет словацкий политик, тогда дискуссия была достаточно активной и могла бы помешать Путину начать войну против Украины.

"Если бы западный мир, страны НАТО и ЕС согласились со вступлением Украины в НАТО в 2008 году, когда дискуссия была достаточно активной, ничего из того, что произошло в 2014 или 2022 годах, не произошло бы. Путин никогда бы не отважился на агрессию", – считает Надь.

Ярослав Надь объясняет это простым фактором, ведь за всю историю Альянса не было "никакого нападения на члена НАТО со стороны третьей страны".

"Никто не посмеет атаковать вас, если вы являетесь членом этого клуба, сильнейшего, лучшего оборонного альянса в истории мира", — подчеркнул Надь.

Также Ярослав Надь отреагировал на критическую позицию премьер-министра Словакии Роберта Фицо, выступающего против членства Украины в НАТО. По его словам, вступление Украины в НАТО лишь усилит позицию Словакии, ведь сейчас Украина — единственная страна сосед Словакии, который не является членом альянса.

Однако Меркель недавно заявила, что именно ее блокирование вступления Украины в НАТО позволило отложить войну. Немецкий лидер считает, что при попытке членства в НАТО, Путин бы скорее напал на Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Словакии объяснили, почему боятся вступления Украины в НАТО.

Также "Комментарии" писали об одной из стран НАТО, решившей передать оружие Армении вместо Украины, ведущей активную войну против России.