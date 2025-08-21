logo

Действительно ли Украина готова отказаться от вступления в НАТО: что теперь говорит Зеленский

Владимир Зеленский отметил, что позиция США по членству Украины в НАТО ему была понятна еще раньше

21 августа 2025, 11:30
Кравцев Сергей

Если Украина откажется от членства в НАТО, то Киев должен получить сильные гарантии безопасности подобно тем, которые есть у стран-членов Альянса по 5-й статье НАТО. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Действительно ли Украина готова отказаться от вступления в НАТО: что теперь говорит Зеленский

При этом глава украинского государства заявил, что политика США не брать Украину в НАТО не является чем-то новым, это было еще и во время предыдущей администрации США.

"В этом нет никаких новостей. США четкие в этом. И четкие в том, что поддерживают, чтобы Украина была в Европейском Союзе. Это их две позиции. Поэтому они так и говорят — подобно 5 статье, но это должно быть сильным решением. У Израиля же есть соответствующие гарантии. Если есть сильные гарантии от США, то они работают", — отметил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что сигнал от Генсека НАТО, что у России нет права накладывать вето на членство Украины в НАТО, вполне рационален.

"Это решение союзников, и у нас здесь общее видение", — контактировал украинский президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря мирному соглашению, Украина получит много территорий, а также перестанет терять людей на войне. По словам Трампа, нельзя воевать со страной, которая в десять раз больше вашей.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский заявил, что он не готов пересматривать свою позицию и отказываться от украинских территорий, принимая условия Кремля. Юридически Киев не признает оккупацию. Такое заявление президент озвучил в интервью украинским СМИ.




