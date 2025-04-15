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Дверь не закрыта: Рютте оценил перспективы членства Украины в НАТО

Членство в Альянсе не является составной частью мирного соглашения

сегодня, 22:07
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Марьян Ощановский

Путь Украины в НАТО необратим, но никто не обещал Украине, что членство в Альянсе будет частью мирного соглашения, сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Дверь не закрыта: Рютте оценил перспективы членства Украины в НАТО

Путь к НАТО необратим. Фото из открытых источников

Генсек отметил, что вопрос членства Украины в НАТО остается в повестке дня.

"Таким был результат Вашингтонского саммита. Путь Украины в НАТО необратим. И ничего не изменилось", — подчеркнул Марк Рютте.

На вопрос по поводу того, что президент США Дональд Трамп сказал, что Украина не вступит в НАТО, Рютте отметил, что когда речь шла о том, что Украина однажды станет членом НАТО, никогда не обещали, что это будет частью мирного соглашения.

"То, над чем работает американский президент, я очень рад, что он это делает, что он вышел из тупика. То, над чем он работает — приведение Украины к крепкому, долговременному миру. То есть не "Минск-3", как мы имели раньше, а прекращение огня и настоящее мирное соглашение. Но никто не обещает Украине, что никто не обещает Украине в НАТО, это решение принятия на Вашингтонском саммите и они не переменные", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские военные 503-го мотострелкового полка, воюющего на Запорожском направлении, уже третий месяц не получают денежного довольствия, сообщило партизанское движение "Атеш". По данным агентов "Атеш", родственники военнослужащих 503-го мотострелкового полка РФ обращались с жалобами в военную прокуратуру и администрацию президента, но безрезультатно.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай годами представлял экономический вызов для Европы, но на фоне введения огромных пошлин администрацией президента США Дональда Трампа ситуация может стать катастрофической, пишет The New York Times.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=H203nV83DLc
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