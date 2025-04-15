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Марьян Ощановский
Путь Украины в НАТО необратим, но никто не обещал Украине, что членство в Альянсе будет частью мирного соглашения, сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Путь к НАТО необратим. Фото из открытых источников
Генсек отметил, что вопрос членства Украины в НАТО остается в повестке дня.
На вопрос по поводу того, что президент США Дональд Трамп сказал, что Украина не вступит в НАТО, Рютте отметил, что когда речь шла о том, что Украина однажды станет членом НАТО, никогда не обещали, что это будет частью мирного соглашения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские военные 503-го мотострелкового полка, воюющего на Запорожском направлении, уже третий месяц не получают денежного довольствия, сообщило партизанское движение "Атеш". По данным агентов "Атеш", родственники военнослужащих 503-го мотострелкового полка РФ обращались с жалобами в военную прокуратуру и администрацию президента, но безрезультатно.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай годами представлял экономический вызов для Европы, но на фоне введения огромных пошлин администрацией президента США Дональда Трампа ситуация может стать катастрофической, пишет The New York Times.
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