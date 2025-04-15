Дверь не закрыта: Рютте оценил перспективы членства Украины в НАТО

Путь Украины в НАТО необратим, но никто не обещал Украине, что членство в Альянсе будет частью мирного соглашения, сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Путь к НАТО необратим. Фото из открытых источников

Генсек отметил, что вопрос членства Украины в НАТО остается в повестке дня.

"Таким был результат Вашингтонского саммита. Путь Украины в НАТО необратим. И ничего не изменилось", — подчеркнул Марк Рютте.

На вопрос по поводу того, что президент США Дональд Трамп сказал, что Украина не вступит в НАТО, Рютте отметил, что когда речь шла о том, что Украина однажды станет членом НАТО, никогда не обещали, что это будет частью мирного соглашения.

"То, над чем работает американский президент, я очень рад, что он это делает, что он вышел из тупика. То, над чем он работает — приведение Украины к крепкому, долговременному миру. То есть не "Минск-3", как мы имели раньше, а прекращение огня и настоящее мирное соглашение. Но никто не обещает Украине, что никто не обещает Украине в НАТО, это решение принятия на Вашингтонском саммите и они не переменные", — добавил он.

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