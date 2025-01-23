Есть два варианта: в НАТО придумали гарантии безопасности для Украины ради мира с РФ

Страны НАТО рассматривают возможность предложить Украине два варианта так называемых гарантий безопасности в обмен на мирное соглашение с Россией. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник из западных стран в интервью американскому журналу Foreign Policy.

Украина НАТО

По его словам, первый вариант предусматривает предоставление Украине существенной военной и экономической помощи в течение многих лет после заключения соглашения о прекращении огня. В рамках этого плана Киев, возможно, в будущем получит разрешение на вступление в НАТО.

Второй вариант гарантий безопасности предполагает распространение в Украине действия статьи 5 Североатлантического договора, которая определяет, что нападение на одного из членов НАТО рассматривается как нападение на весь альянс. В этом случае, по данным издания, "Запад возьмет Украину под свою ядерную защиту, а Европа, США и Канада обяжутся ее оборонять".

Впрочем, в материале не уточняется, какая именно территория Украины будет охватывать эти гарантии и как только одна статья договора НАТО может быть применена без официального вступления страны в блок.

Источники журнала отмечают, что страны альянса "надеются", что второй вариант гарантий безопасности сможет удержать Россию от новой агрессии против Украины. Однако, как отмечает Foreign Policy, в случае такого развития событий НАТО рискует быть вовлеченным в конфликт с Москвой.

Высокопоставленное лицо признало, что ни НАТО, ни Россия не согласятся на реализацию второго варианта гарантий безопасности, а первый вариант фактически закрепит нынешний статус-кво Украины.

"Это проблема, с которой Киев сталкивается уже более десяти лет: получить реальные гарантии безопасности сложно, а бессодержательные обещания — легко", — заключает Foreign Policy.

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