Есть ряд сигналов: НАТО предупредили о страшном сценарии от Путина.

Вероятность, что Россия приступит к вооруженной агрессии против стран НАТО, больше не выглядит абстрактной — это вполне реальное развитие событий, о чем свидетельствует целый ряд тревожных сигналов. Об этом в интервью OBOZ.UA заявил Олег Шамшур, бывший посол Украины в США и Франции.

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"Это не просто предположение — речь о вполне возможном сценарии. Настоящий вопрос — не ли, а когда ли. Французские аналитики говорят о сроках в пределах 3-5 лет, а командующий объединенных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич даже о 1,5 годах. Это не домыслы — это прогнозы тех, кто имеет прямой доступ к разведке. дипломат.

Шамшур обращает внимание, что угроза исходит не только от амбиций Путина, но и от самой структуры российского государства, которая трансформировалась в военную машину.

"Современная Россия — это государство, которое функционирует в режиме постоянного конфликта. Экономика, государственные институты и даже социальная политика работают на войну. И дело не только в политической верхушке — миллионы россиян экономически заинтересованы в продолжении боевых действий. Для многих регионов это едва ли не единственный источник стабильного дохода. Поэтому война для России — не просто для России. не способна это сделать", — подчеркивает он.

Также дипломат отметил, что агрессивная политика Кремля имеет глубокую идеологическую основу, сформированную Путиным на протяжении десятилетий. Это делает российскую угрозу не ситуативной, а системной с глубоко укоренившимся мировоззрением войны.

Шамшура удивляет реакция европейских государств: несмотря на понимание возможности нового вторжения России в ближайшие годы Запад не спешит с увеличением оборонных расходов, откладывая решительные действия на будущее.

"Похоже, Европа сделала ставку не на победу над Россией, а на ее истощение — за счет Украины. Это критическая ошибка. Российскую военную машину не остановить истощением — только полным поражением. Иначе она возобновится, адаптируется — и уже через несколько лет война снова вернется, но в еще более масштабном виде".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что европейские союзники Украины планируют обратиться в Евросоюз с просьбой предоставить кредит на десятки миллиардов евро для совместной закупки оружия в поддержку Украины и усиления собственной обороноспособности, сообщает Politico.