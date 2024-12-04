Есть зеленый свет для Киева: Рютте назвал центральный вопрос на заседании Совета Украина-НАТО

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Запрос Киева о поставках в Украину значительного количества систем ПВО для защиты ядерной и другой критической инфраструктуры был положительно воспринят партнерами в НАТО. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал генсек НАТО Марк Рютте, пишет "ЕП".
Марк Рютте. Фото: из открытых источников
Марк Рютте подтвердил, что вопрос усиления украинской системы ПВО был центральным на заседании Совета Украина-НАТО.
Он также напомнил, что это – непростая задача, поскольку имеющиеся в странах Альянса системы распределены и выполняют определенные задачи.
При этом Марк Рютте не уточнил, какое количество новых систем и каких типов может быть предоставлено, но повторил, что была достигнута договоренность о максимальных совместных усилиях по усилению украинской противовоздушной обороны.
Читайте также на портале "Комментарии" — Украина срочно просит не менее 20 систем ПВО: что необходимо защитить.
Также издание "Комментарии" сообщало – Марк Рютте раскрыл детали сделки, которую Дональд Трамп может рассмотреть по Украине.
Новости