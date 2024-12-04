Есть зеленый свет для Киева: Рютте назвал центральный вопрос на заседании Совета Украина-НАТО

Запрос Киева о поставках в Украину значительного количества систем ПВО для защиты ядерной и другой критической инфраструктуры был положительно воспринят партнерами в НАТО. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал генсек НАТО Марк Рютте, пишет "ЕП".

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Марк Рютте подтвердил, что вопрос усиления украинской системы ПВО был центральным на заседании Совета Украина-НАТО.

"Мы обсудили, что делать, чтобы Украина получила (дополнительные системы) ПВО для защиты своей критической инфраструктуры", – заявил генсек.

Он также напомнил, что это – непростая задача, поскольку имеющиеся в странах Альянса системы распределены и выполняют определенные задачи.

"Как вы знаете, в мире нет избытка систем ПВО, – отметил Марк Рютте. – Но за столом была четкая договоренность о том, что партнеры поддержат Украину. Все те системы, которые могут быть предоставлены Украине – будут предоставлены", – отметил Рютте.

При этом Марк Рютте не уточнил, какое количество новых систем и каких типов может быть предоставлено, но повторил, что была достигнута договоренность о максимальных совместных усилиях по усилению украинской противовоздушной обороны.

"Мы делаем все возможное, чтобы все те системы ПВО, которые возможно передать, были переданы в Украину", – сказал генсек.

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