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Эта ошибка очень дорого обойдется Украине: экс-глава МИД назвал первый прокол команды Трампа

Дмитрий Кулеба считает, что тема вступления Украины в Альянс могла стать козырем на переговорах с Путиным

8 февраля 2025, 14:20
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Кравцев Сергей

Команда президента США Дональда Трампа совершила большую "переговорную ошибку", сразу "слив" тему вступления Украины в НАТО, и нашей стране эта ошибка очень дорого обойдется. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью телеведущей "1+1" Наталье Мосейчук высказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Эта ошибка очень дорого обойдется Украине: экс-глава МИД назвал первый прокол команды Трампа

Членство Украины в НАТО. Фото: из открытых источников

Дипломат подчеркнул, что Украина ни в коем случае не должна сдавать тему вступления в НАТО.

"Политика — это искусство возможного... Просто надо играть в длинную и если что-то и сдавать, то втридорога. Я просто сейчас не вижу, за что можно продать тему НАТО с точки зрения пользы для Украины", — отметил Дмитрий Кулеба.

Экс-глава МИД уточнил, если даже было принято решение снять тему членства Украины в НАТО с обсуждения, то по крайней мере ее можно было "продать" Путину во время дискуссий.

"Но вместо того, чтобы ее за что-то продать, они по сути уже начали говорить, что придется отложить. Так, а Путину, зачем вам что-то платить, если он и так знает, что вы уже это сдали. Поэтому здесь чисто переговорная ошибка и она, к сожалению, дорого нам обойдется", — отметил экс-глава МИД.

Читайте также на портале "Комментарии" — в украинском правительстве сегодня не будут делать выбор между ЕС и НАТО. Все дело в то, что Украина, как стремилась, так и стремится стать частью, как ЕС, так и НАТО. И слухи о том, что якобы мирный план Дональда Трампа предлагает зафиксировать отказ Киева от вступления в Североатлантический альянс, не могут повлиять на позицию Киева. Об этом во время общения с представителями СМИ заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.




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