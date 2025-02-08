Эта ошибка очень дорого обойдется Украине: экс-глава МИД назвал первый прокол команды Трампа

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Кравцев Сергей
Команда президента США Дональда Трампа совершила большую "переговорную ошибку", сразу "слив" тему вступления Украины в НАТО, и нашей стране эта ошибка очень дорого обойдется. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью телеведущей "1+1" Наталье Мосейчук высказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Членство Украины в НАТО. Фото: из открытых источников
Дипломат подчеркнул, что Украина ни в коем случае не должна сдавать тему вступления в НАТО.
Экс-глава МИД уточнил, если даже было принято решение снять тему членства Украины в НАТО с обсуждения, то по крайней мере ее можно было "продать" Путину во время дискуссий.
Читайте также на портале "Комментарии" — в украинском правительстве сегодня не будут делать выбор между ЕС и НАТО. Все дело в то, что Украина, как стремилась, так и стремится стать частью, как ЕС, так и НАТО. И слухи о том, что якобы мирный план Дональда Трампа предлагает зафиксировать отказ Киева от вступления в Североатлантический альянс, не могут повлиять на позицию Киева. Об этом во время общения с представителями СМИ заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
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