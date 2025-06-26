Европа может упустить время: Россия уже начала войну на территории НАТО

Россия может стать прямой угрозой Европе. Уже сейчас РФ совершает диверсии, которые нельзя игнорировать. Об этом рассказал руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Он подчеркнул, что Европе пора заниматься безопасностью на собственной территории. По его словам, когда неустановленные лица осуществляют диверсии на территории европейских стран, жгут военную технику (Германия) на военном объекте, портят оборудование, а российские военкоры этим кичатся — это уже угрожающая ситуация.

Коваленко отметил, что в России за диверсии в странах Европы отвечает ГРУ. К тому же, Россия уже давно на территории НАТО ведет информационную и кибервойну.

"Сейчас ведется уже диверсионная война. Кабельные диверсии — это еще такое, за них Нарышкин из СВР отвечал. А диверсии на территории НАТО против военных объектов — это невозможно игнорировать", — подчеркнул Коваленко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что бывший советник Офиса президента Алексей Арестович дал новый прогноз на ближайшее десятилетие и рассказал, какие цели поставила Россия в войне против Украины.

По его словам, привычного мира не будет через 10-15 лет, изменятся границы и общий мировой уклад. Арестович отметил, что в течение этих 10-15 лет будут войны разной интенсивности в разных уголках земного шара. И одним из таких центров разлома будет Восточная Европа.

"Невозможно возвращение к предыдущим границам Украины и к прежнему образу жизни. Той Украины уже нет. И сегодняшней Украины не будет. Возможно, будет три Украины", — отметил он.

Объяснил, что на сегодняшний день РФ выполняет политическую задачу — взять под контроль территорий тех областей, которые она записала в свою Конституцию. Параллельно с этим идет создание "буферной зоны" в приграничных областях.