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Фицо намекнул, что Словакия может выйти из НАТО

Фицо поддерживает нейтралитет Словакии, а не членство в НАТО.

сегодня, 09:30
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Автор:
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Slava Kot

Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что, несмотря на два десятилетия членства в НАТО, по его мнению, для Словакии было бы полезным иметь нейтральный статус. Таким образом, Фицо критикует повышение расходов на оборону, чего требуют в Альянсе.

Фицо намекнул, что Словакия может выйти из НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Роберт Фицо во время общения со словацкими журналистами неожиданно заявил о преимуществах нейтралитета страны над членством в НАТО. Словацкий лидер выразил протест предложенной системе расходов от генсека НАТО Марка Рютте, предлагающего увеличить целевой показатель на оборону для членов альянса с 2% до совокупных 5% ВВП.

"Что касается меня, то скажу вам, что в эти бессмысленные времена вооружений, когда оружейные компании потирают руки, как фармацевтические компании потирали руки во время коронавируса, нейтралитет был бы очень полезен Словакии", — заявил Фицо.

Премьер-министр добавил, что поднял вопрос нейтралитета Словакии "очень официально и очень четко", однако, по его словам, это решение, "к сожалению, не в моих руках".

На заявление Фицо отреагировал президент Словакии Петер Пеллегрини, не поддержавший его взгляды. По его словам, выход из НАТО обойдется Словакии дороже, чем членство и расходы на Альянс.

"Давайте не будем открывать двери для дебатов на темы, которые могут угрожать безопасности Словацкой Республики, потому что безопасность нашей страны должна быть нашим приоритетом", – сказал Пеллегрини.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Фицо поставил новые условия для санкций ЕС против России.

Также "Комментарии" писали, что Фицо внезапно передумал о членстве Украины в ЕС.



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Источник: https://www.aktuality.sk/clanok/xFcHFxn/robert-fico-hovori-o-neutralite-slovenska-znamenalo-by-to-vystupenie-z-nato/
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