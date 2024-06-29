Филигранные операции ВСУ: какой опыт НАТО изучает в Украине

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Кравцев Сергей
Страны НАТО исследуют опыт Украины в уничтожении значительной части Черноморского флота России с помощью морских дронов и других технологий – это становится важным элементом в развитии современной тактики боевых действий на море. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал заместитель командующего Объединенным командованием сил НАТО в Норфолке контр-адмирал Тимоти Генри, цитирует "Укринформ".
Морской дрон Sea Baby
Он отметил, что страны НАТО анализируют реалии и оценивают, куда "заведут технологии" в ближайшие годы.
Военный подчеркнул, что страны альянса внимательно следят за боевым опытом Украины в Черном море и его влиянием на будущую тактику морских действий в целом.
Отметим, ранее британская разведка сообщила, что Россия вывела большую часть кораблей Черноморского флота (ЧФ) и подводных лодок из Севастополя дальше на восток, в Новороссийск. С момента отстранения командующего ЧФ в марте 2024 года флот проявлял наименьшую активность с начала войны.
Читайте также на портале "Комментарии" — украинские защитники сумели отвоевать позиции на севере Харьковской области, продвинувшись в центральной части Волчанска. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
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