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Филигранные операции ВСУ: какой опыт НАТО изучает в Украине

Замкомандующего Объединенным командованием сил НАТО в Норфолке контр-адмирал Тимоти Генри рассказал, что Альянс изучает опыт уничтожения Украиной российских кораблей в Черном море

сегодня, 15:24
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Кравцев Сергей
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Страны НАТО исследуют опыт Украины в уничтожении значительной части Черноморского флота России с помощью морских дронов и других технологий – это становится важным элементом в развитии современной тактики боевых действий на море. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал заместитель командующего Объединенным командованием сил НАТО в Норфолке контр-адмирал Тимоти Генри, цитирует "Укринформ".

Филигранные операции ВСУ: какой опыт НАТО изучает в Украине

Морской дрон Sea Baby

Он отметил, что страны НАТО анализируют реалии и оценивают, куда "заведут технологии" в ближайшие годы.

Военный подчеркнул, что страны альянса внимательно следят за боевым опытом Украины в Черном море и его влиянием на будущую тактику морских действий в целом.

Отметим, ранее британская разведка сообщила, что Россия вывела большую часть кораблей Черноморского флота (ЧФ) и подводных лодок из Севастополя дальше на восток, в Новороссийск. С момента отстранения командующего ЧФ в марте 2024 года флот проявлял наименьшую активность с начала войны.

"Поскольку ЧФ почти наверняка останется рядом с Новороссийском, как лучший способ избежать украинского нападения с моря, его инфраструктура технического обслуживания, логистики и обращения с вооружением в Новороссийске, скорее всего, была улучшена, чтобы поддерживать новые условия базирования на неопределенный срок", — отмечают в Минобороны Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские защитники сумели отвоевать позиции на севере Харьковской области, продвинувшись в центральной части Волчанска. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).




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