Операция Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области России является законной и подпадает под право Киева на самооборону. Об заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag.

Генсек НАТО заявил, что украинское наступление в Курской области является правомерным (Фото: Francois Lenoir / Reuters)

Это заявление стало его первым официальным комментарием относительно военной кампании Украины на российской территории. По словам Столтенберга, действия Украины соответствуют международному праву, которое не ограничивает право на самооборону территориальными границами.

"Украина имеет право на самооборону. И согласно международному праву, это право не заканчивается на границе", – заявил Столтенберг газете, добавив, что НАТО не было заранее проинформировано о планах Украины и не играло в них никакой роли”

Наступление ВСУ на российской территории, которое началось 6 августа, вызвало активное обсуждение в международном сообществе. Киев утверждает, что операция направлена на создание буферной зоны с целью предотвращения дальнейших российских атак через границу. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такие действия необходимы для защиты суверенитета и безопасности страны.

Однако Столтенберг признал, что наступление на российской территории является рискованным шагом, который может привести к дальнейшей эскалации конфликта.

“Киев должен сам решать, как проводить военную кампанию. Президент Зеленский ясно дал понять, что операция направлена на создание буферной зоны для предотвращения дальнейших российских атак через границу", — сказал он.

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