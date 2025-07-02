Генсек НАТО остроумно высмеял Лаврова

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте резко высказался в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова из-за его последних заявлений о развале Североатлантического альянса.

Марк Рютте (фото из открытых источников)

Об этом Рютте заявил во время интервью телеканалу Fox News.

Предыстория

Несколько дней назад главу российского МИДа Сергея Лаврова попросили прокомментировать слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, предположив, что нынешняя "гонка вооружений" может завершиться крахом путинского режима.

В ответ Лавров заявил: "Возможно, он предполагает, раз он такой пророк, что катастрофический, с моей точки зрения рост оборонных расходов стран НАТО также приведет к развалу этой структуры".

Реакция Рютте

В ответ на эти слова Марк Рютте, комментируя ситуацию, в первую очередь выразил поддержку инициативам администрации президента США Дональда Трампа, которая, по его словам, способствовала существенному росту расходов на оборону внутри НАТО.

"Лавров — он, пожалуй, министр иностранных дел России со времен рождения Иисуса Христа? И с тех пор из его уст ничего разумного так и не прозвучало.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что генсек НАТО отреагировал на остановку поставок оружия США. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отреагировал на информацию об остановке поставки оружия из США в Украину.

НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News отметил важность продолжения поставок боеприпасов и систем противовоздушной обороны. Генсек прогнозирует, что Украине будет сложно без помощи США.