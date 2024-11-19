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Генсек НАТО ответил на ядерные угрозы Путина

Марк Рютте призвал не делать россиян мудрее, чем необходимо в вопросе разрешений для ударов по РФ.

19 ноября 2024, 13:55 comments3843
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Slava Kot

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что каждая страна-член НАТО должна самостоятельно решать, предоставлять ли разрешение Украине на использование своего оружия для ударов по территории России.

Генсек НАТО ответил на ядерные угрозы Путина

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото из открытых источников

Марк Рютте на пресс-конференции перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам ответил на недавние ядерные угрозы Кремля в случае ударов по РФ западным оружием.

"Это дело каждого отдельного союзника, решать, что делать. То, что мы видим сейчас, это эскалация войны из-за того, что Россия привлекла Северную Корею. Я не буду вдаваться в то, должен ли отдельный союзник говорить "да" или "нет", ведь они это делают. Это их дело", — сказал Рютте.

Однако Генсек НАТО добавил, что не будет много говорить по этому вопросу, чтобы "не делать наших противников мудрее, чем необходимо".

Напомним, что спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что использование западных ракет для ударов по РФ "может предусматривать ядерный ответ". Кроме того, после разрешения США бить Украине дальнобойным оружием по России, Владимир Путин одобрил обновленную ядерную доктрину России. В ней предполагается, что основанием для ядерного удара может быть "агрессия против Российской Федерации и ее союзников со стороны любого безъядерного государства при поддержке ядерного государства", а также массированное воздушное нападение неядерными средствами, в том числе беспилотниками.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев рассказал, когда Россия будет готова применить ядерное оружие.

Также "Комментарии" писали о том, поддерживают ли украинцы создание ядерного оружия.



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