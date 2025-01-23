Генсек НАТО ответил Путину на ультиматум по отношению к Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отреагировал на постоянные заявления российского диктатора Владимира Путина, ставящего условия, что Украина не может быть членом альянса. По словам Рютте, Путин может только при одном условии наложить вето на вступление Украины в НАТО.

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: 24 Канал

Марк Рютте принял участие в "Украинском завтраке" в Давосе, где ответил на заявления Путина, пытающегося блокировать членство Украины в НАТО.

"Мы должны четко понимать, что Владимир Путин не имеет права вето и голоса по поводу того, кто будет вступать в НАТО в будущем. Только если он сам захочет вступить в НАТО, но я не думаю, что он этого хочет", — сказал Рютте.

По его словам, вступление Украины в Альянс станет лучшим вариантом устойчивого мира. Однако Рютте подчеркнул, что Украина сможет присоединиться только после завершения мирных переговоров между Киевом и Москвой.

"Когда они закончатся (переговоры), мы должны быть уверены, что мир, который мы коллективно поддерживали, будет устойчивым и никогда больше не будет поддаваться сомнениям", — сказал Рютте.

Генсек НАТО добавил, что ситуация с Минскими соглашениями не должна повториться, а партнеры должны сосредоточиться на лучших условиях для Украины перед началом переговоров.

Напомним, что Владимир Путин одним из условий начала переговоров называл отказ Украины от членства в НАТО, а также безъядерный и нейтральный статус. Кроме того, российский диктатор требовал, чтобы Украина признала четыре временно оккупированных областей, как территории России. Владимир Зеленский отреагировал на заявления Путина и назвал их ультиматумом для капитуляции Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Рютте раскрыл детали соглашения, которое Трамп может рассмотреть по Украине.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский подверг критике возможное участие миротворцев в войне в Украине.