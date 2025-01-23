Генсек НАТО ответил Путину на ультиматум по отношению к Украине

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Slava Kot
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отреагировал на постоянные заявления российского диктатора Владимира Путина, ставящего условия, что Украина не может быть членом альянса. По словам Рютте, Путин может только при одном условии наложить вето на вступление Украины в НАТО.
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: 24 Канал
Марк Рютте принял участие в "Украинском завтраке" в Давосе, где ответил на заявления Путина, пытающегося блокировать членство Украины в НАТО.
По его словам, вступление Украины в Альянс станет лучшим вариантом устойчивого мира. Однако Рютте подчеркнул, что Украина сможет присоединиться только после завершения мирных переговоров между Киевом и Москвой.
Генсек НАТО добавил, что ситуация с Минскими соглашениями не должна повториться, а партнеры должны сосредоточиться на лучших условиях для Украины перед началом переговоров.
Напомним, что Владимир Путин одним из условий начала переговоров называл отказ Украины от членства в НАТО, а также безъядерный и нейтральный статус. Кроме того, российский диктатор требовал, чтобы Украина признала четыре временно оккупированных областей, как территории России. Владимир Зеленский отреагировал на заявления Путина и назвал их ультиматумом для капитуляции Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Рютте раскрыл детали соглашения, которое Трамп может рассмотреть по Украине.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский подверг критике возможное участие миротворцев в войне в Украине.
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