Генсек НАТО Рютте придумал ласковое прозвище для Трампа: что ответил президент США

На пресс-конференции во время саммита НАТО прозвучала курьезная реплика: генеральный секретарь Альянса Марк Рютте в шутку назвал президента США Дональда Трампа "папой" (Daddy), на что американский лидер ответил в присущем ему стиле.

Трамп та Рютте (фото з відкритих джерел)

Журналистка Sky News Дебора Хейнс поинтересовалась, как Трамп реагирует на такие лести и считает себя отцом для союзников по НАТО.

"Думаю, он меня любит. Если нет – я вам скажу. Я вернусь и сильно его ударю, ладно? Очень нежно", — сказал Трамп с улыбкой, комментируя слова Рютте.

В ответ на вопрос об усилиях союзников по увеличению оборонных расходов Трамп отметил, что, по его мнению, "им нужна некоторая помощь".

В ходе разговора упомянули и о конфликте между Ираном и Израилем. Президент США сравнил ситуацию с дракой между школьниками:

"У нас есть две страны, которые воюют так долго и так жестко, что уже не понимают, что, черт возьми, они делают. Это как двое детей во школьном дворе. Они дерутся вовсю. Остановить их невозможно. Дай им подраться две-три минуты – тогда легче будет остановить".

В ответ на это генсек НАТО Рютте в шутку заметил: "Иногда "папе" приходится употребить крепкое словечко, чтобы все прекратилось".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп признал свое полное фиаско в войне с Украиной и назвал причину. Президент США Дональд Трамп признал, что прекращение войны России против Украины является сложнейшей задачей, обусловленной непростыми отношениями с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам проходившего в Гааге саммита НАТО.

Трамп подчеркнул, что его обещание прекратить войну в Украине в течение первых 24 часов после инаугурации было сказано с иронией и сарказмом.