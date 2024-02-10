Генсек НАТО сделал настораживающий прогноз: на сколько может затянуться противостояние с Россией

Страны НАТО должны подготовиться к противостоянию с Россией, которое может длиться десятилетия. Союзники должны не терять драгоценное время и увеличить оборонную промышленность уже сейчас. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Welt сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Генсек подчеркнул, что НАТО не ищет войны с Россией. Но страны альянса должны подготовиться к противостоянию, которое может длиться десятилетиями.

Йенс Столтенберг считает, что в случае победы российского диктатора Владимира Путина в Украине нет гарантии, что российская агрессия не распространится на другие страны.

"Сдерживание работает только если оно вызывает доверие", — отметил Столтенберг.

Он призвал союзников по НАТО увеличивать производство оружия и количество заказов для оборонных компаний Европы, поскольку в странах с рыночной экономикой производителям оружия нужны подписанные контракты, чтобы они могли наращивать производство.

"Это означает переход от медленного производства в мирное время к быстрому, как это необходимо во время конфликта", — отметил генсек.

Йенс Столтенберг предупредил, что Владимир Путин готовит экономику своей страны к длительной войне.

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