Генсек НАТО сделал настораживающий прогноз: на сколько может затянуться противостояние с Россией

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Кравцев Сергей
Страны НАТО должны подготовиться к противостоянию с Россией, которое может длиться десятилетия. Союзники должны не терять драгоценное время и увеличить оборонную промышленность уже сейчас. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Welt сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников
Генсек подчеркнул, что НАТО не ищет войны с Россией. Но страны альянса должны подготовиться к противостоянию, которое может длиться десятилетиями.
Йенс Столтенберг считает, что в случае победы российского диктатора Владимира Путина в Украине нет гарантии, что российская агрессия не распространится на другие страны.
Он призвал союзников по НАТО увеличивать производство оружия и количество заказов для оборонных компаний Европы, поскольку в странах с рыночной экономикой производителям оружия нужны подписанные контракты, чтобы они могли наращивать производство.
Йенс Столтенберг предупредил, что Владимир Путин готовит экономику своей страны к длительной войне.
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