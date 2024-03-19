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Генсек НАТО Столтенберг прибыл с визитом в страну ОДКБ

Столтенберг впервые прибыл с визитом в Армению

сегодня, 14:44
Автор:
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Кравцев Сергей
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 19 марта впервые на своей должности, которую он занимает уже десятый год, прибыл с визитом в Армению. Как передает портал "Комментарии", об этом Столтенберг рассказал на совместной пресс-конференции с главой армянского правительства Николом Пашиняном в Ереване.

Генсек НАТО Столтенберг прибыл с визитом в страну ОДКБ

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Столтенберг обратился к Пашиняну, отметив, что ему приятно быть в Ереване "во время моего первого визита в Армению в качестве генерального секретаря НАТО".                          

"Армения является давним партнером НАТО и я приветствую ваш вклад в миссии и операции НАТО. Почти 20 лет Армения была ключевым партнером в миротворческой миссии НАТО KFOR, помогая в обеспечении безопасной среды для всех общин в Косово", – сказал Столтенберг.

Генсек рассказал, что обсудил с Пашиняном важность стабильности на Южном Кавказе.

"Сейчас Армения и Азербайджан имеют возможность достичь прочного мира после лет конфликта. Вот почему я призываю обе страны достичь соглашения, открывающего путь к нормализации отношений и прочному миру для вашего народа", – сказал генсек НАТО.

Стоит отметить, Йенс Столтенберг 17-19 марта совершает визиты в Армению, Азербайджан и Грузию.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Армении заявил о заморозке членства Еревана в Организации договора о коллективной безопасности. Организация не выполняла своих функций по отношению к Армении, считает Никол Пашинян.

Также издание "Комментарии" сообщало – России здесь Армения не союзник: Пашинян сделал заявление о войне в Украине.




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