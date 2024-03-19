Генсек НАТО Столтенберг прибыл с визитом в страну ОДКБ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 19 марта впервые на своей должности, которую он занимает уже десятый год, прибыл с визитом в Армению. Как передает портал "Комментарии", об этом Столтенберг рассказал на совместной пресс-конференции с главой армянского правительства Николом Пашиняном в Ереване.

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Столтенберг обратился к Пашиняну, отметив, что ему приятно быть в Ереване "во время моего первого визита в Армению в качестве генерального секретаря НАТО".

"Армения является давним партнером НАТО и я приветствую ваш вклад в миссии и операции НАТО. Почти 20 лет Армения была ключевым партнером в миротворческой миссии НАТО KFOR, помогая в обеспечении безопасной среды для всех общин в Косово", – сказал Столтенберг.

Генсек рассказал, что обсудил с Пашиняном важность стабильности на Южном Кавказе.

"Сейчас Армения и Азербайджан имеют возможность достичь прочного мира после лет конфликта. Вот почему я призываю обе страны достичь соглашения, открывающего путь к нормализации отношений и прочному миру для вашего народа", – сказал генсек НАТО.

Стоит отметить, Йенс Столтенберг 17-19 марта совершает визиты в Армению, Азербайджан и Грузию.

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