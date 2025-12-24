Готова ли Украина отказаться от вступления в НАТО: Зеленский раскрыл ключевой пункт мирного

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не соглашается с пунктом об отказе от членства в НАТО, который был в предыдущей, 28-пунктной версии плана завершения войны, и подчеркнул: решение о вступлении Украины зависит от стран-членов Североатлантического Альянса, а не от договоренностей с Россией.

Членство Украины в НАТО. Фото: из открытых источников

Президент прокомментировал требование об отказе от членства Украины в НАТО, которое было в предыдущей версии плана завершения российско-украинской войны.

"Это соглашение сторон: Америка, Украина, Европа и Россия. По нашему мнению, это выбор членов НАТО – иметь Украину или нет. И наш выбор сделан", – высказался Зеленский во время встречи с журналистами во вторник.

По его словам, Украина не требуется, что она отказывается от членства в НАТО, которая была в плане с 28-ми пунктов. Он добавил, что Украина нашла соответствующие доводы.

"Они хотят отдельно договариваться – НАТО и Россия о будущем. И я думаю, что в этих отдельных договоренностях они и будут поднимать вопросы украинского членства в НАТО. Но все равно это договоренность кого-то с кем-то, а не наша. И я думаю, что это очень важно для будущего Украины", – добавил Зеленский.

Владимир Зеленский рассказал журналистам о деталях мирного плана, который обсуждается Украиной, США и Россией уже второй месяц. По его словам, документ состоит из 20 основных пунктов и сопровождается рядом дополнительных соглашений по отдельным направлениям.

Кроме базового документа есть трехсторонний договор о гарантиях безопасности между Украиной, США и Европой, двусторонние гарантии США для Украины, а также дорожная карта экономического развития страны до 2040 года. Среди ключевых положений плана – подтверждение суверенитета Украины, соглашение о ненападении с Россией, создание механизма мониторинга на линии столкновения и безъядерный статус Украины.

План предусматривает гарантии безопасности США, НАТО и ЕС, возможное членство Украины в ЕС с краткосрочным привилегированным доступом к рынку, а также масштабный пакет инвестиций для восстановления экономики и инфраструктуры.



