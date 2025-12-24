Готова ли Украина отказаться от вступления в НАТО: Зеленский раскрыл ключевой пункт мирного

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не соглашается с пунктом об отказе от членства в НАТО, который был в предыдущей, 28-пунктной версии плана завершения войны, и подчеркнул: решение о вступлении Украины зависит от стран-членов Североатлантического Альянса, а не от договоренностей с Россией.
Членство Украины в НАТО. Фото: из открытых источников
Президент прокомментировал требование об отказе от членства Украины в НАТО, которое было в предыдущей версии плана завершения российско-украинской войны.
По его словам, Украина не требуется, что она отказывается от членства в НАТО, которая была в плане с 28-ми пунктов. Он добавил, что Украина нашла соответствующие доводы.
Читайте на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский рассказал журналистам о деталях мирного плана, который обсуждается Украиной, США и Россией уже второй месяц. По его словам, документ состоит из 20 основных пунктов и сопровождается рядом дополнительных соглашений по отдельным направлениям.
Кроме базового документа есть трехсторонний договор о гарантиях безопасности между Украиной, США и Европой, двусторонние гарантии США для Украины, а также дорожная карта экономического развития страны до 2040 года. Среди ключевых положений плана – подтверждение суверенитета Украины, соглашение о ненападении с Россией, создание механизма мониторинга на линии столкновения и безъядерный статус Украины.
План предусматривает гарантии безопасности США, НАТО и ЕС, возможное членство Украины в ЕС с краткосрочным привилегированным доступом к рынку, а также масштабный пакет инвестиций для восстановления экономики и инфраструктуры.