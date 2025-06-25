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Именно сейчас время: в Британии требуют от НАТО пойти на крайний шаг из-за преступлений Путина

По мнению Стармера, настал момент снова подтолкнуть Кремль к диалогу по немедленному безусловному прекращению огня.

25 июня 2025, 17:30
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Клименко Елена

Российское руководство сознательно затягивает войну против Украины, и именно поэтому международное сообщество должно усилить давление на Кремль. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время своего выступления на проходящем в Гааге саммите НАТО, сообщает The Telegraph.

Именно сейчас время: в Британии требуют от НАТО пойти на крайний шаг из-за преступлений Путина

Фото: из открытых источников

Стармер подчеркнул, что наступил критический момент, когда нужно заставить президента РФ Владимира Путина согласиться на прекращение боевых действий. По его словам, Путин намеренно затягивает процесс во избежание мирного урегулирования. Он также подчеркнул, что международные лидеры демонстрируют жесткую позицию по поддержке Украины.

"Мои недавние разговоры с союзниками показали, что есть реальная решимость действовать. Это окно возможностей нельзя упустить", — сказал премьер.

Кир Стармер добавил, что сейчас как никогда важно добиваться привлечения России к диалогу о безусловном прекращении огня. Президент Украины Владимир Зеленский уже неоднократно заявлял о готовности к переговорам, и теперь, подчеркнул британский лидер, очередь за Путиным, который до сих пор уклоняется от переговорного процесса.

Напомним, ежегодный саммит НАТО проходит 24–25 июня в Гааге. В программе мероприятия — обсуждение оборонных расходов, в частности, предложение увеличить их до 5% ВВП к 2035 году. Поддержка Украины остается одним из ключевых вопросов повестки дня.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте Нидерландов, призвал мировое сообщество к решительным действиям, чтобы заставить Российскую Федерацию прекратить вооруженную агрессию против Украины. По его мнению, эффективный план действий должен быть основан на двух основных составляющих: жесткой международной изоляции РФ и устойчивой оборонной поддержке Украины.



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