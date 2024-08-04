Инцидент с российскими истребителями: две страны НАТО перехватили боевые самолеты РФ

ВВС Швеции и Германии перехватили два российских истребителя, направлявшихся в сторону страны НАТО – Латвии. Россияне не сообщили о маршруте полетов, а также отключили свои транспондеры.



Российский истребитель Су-30. Фото из открытых источников

Представитель ВВС Германии сообщил, что два немецких истребителя Eurofighter, а также два шведских самолета поднялись в воздух, чтобы установить контакт с российскими пилотами и выяснить причины их полета.

В Германии предполагают, что российские самолеты совершали полет в связи с учениями военных кораблей РФ в Балтийском море. По словам представителя ВВС Германии, транспондеры были выключены, а пилоты не отвечали на радиозапросы. Кроме того, план полета воздушных судов не был уведомлен заранее, как это обычно бывает для полетов в районе Балтийского моря.

В результате четыре самолета НАТО были подняты для перехвата двух российских истребителей Су-30. По словам немецкого пресс-секретаря ВВС, российские пилоты были "несговорчивыми" и не реагировали на сигналы, но и не вели себя "агрессивно". Когда они изменили свой маршрут, миссия истребителей НАТО также была прекращена.

В последнее время почти еженедельно поступают сообщения о том, что российские истребители не выходят на связь в международном воздушном пространстве, в том числе над Балтийским морем. Однако в большинстве случаев инциденты не расследуют, если российские истребители не ведут себя агрессивно или быстро возвращаются в воздушное пространство России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия получила новую партию самолетов, которые могут охотиться на истребители F-16.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского отреагировали на информацию, что Украина отказалась от западных истребителей.