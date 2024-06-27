Как НАТО будет поддерживать Украину в войне: СМИ узнали варианты

Партнеры НАТО рассматривают варианты долгосрочного финансирования помощи Киеву. Многие союзники в Альянсе уклоняются от принятия конкретных многолетних обязательств по расходам на помощь Украине. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Bloomberg".

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, что в этом году партнеры смогут предоставить 40 миллиардов евро помощи, ведь только США превзойдут эту сумму, предоставив Украине дополнительный пакет помощи на 60 миллиардов долларов. Но политические и юридические преграды в нескольких столицах означают, что правительствам, скорее всего, придется пересматривать цель каждый год, чтобы понять, следует ли увеличить или уменьшить обязательства в зависимости от ситуации на фронте.

Некоторые союзники опасаются формализовать обещание конкретной цифрой и просто хотят пообещать продолжать оказывать поддержку на прежнем уровне. В то же время, другие не хотят публиковать точные цифры своих пожертвований, опасаясь, что это может раскрыть информацию о настоящих масштабах их помощи.

Многолетний план был предложен в конце мая, его должны представить президенту Владимиру Зеленскому на саммите лидеров НАТО в Вашингтоне в начале июля. Отказавшись от первоначальной идеи о выделении союзниками 100 миллиардов долларов за пять лет, Столтенберг предложил ежегодные обязательства в размере 40 миллиардов евро.

Журналисты отмечают, хотя многие детали еще предстоит согласовать, союзники, возможно, смогут заключить соглашение, если 40 миллиардов евро на помощь Украине будут зачислены в счет имеющегося обязательства НАТО тратить на оборону не менее 2% ВВП. Однако это может привести к сокращению собственных оборонных расходов союзников, особенно если министерства финансов не согласятся повысить общий уровень расходов.

Обещание оказать помощь Украине станет ключевой частью более широкого пакета мер, направленных на то, чтобы подчеркнуть долгосрочную поддержку со стороны Альянса и подготовить почву для возможного вступления страны в НАТО.

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