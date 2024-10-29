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Кравцев Сергей
В НАТО должны отреагировать на помощь, которую РФ получает от Пхеньяна для войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
НАТО. Фото: из открытых источников
Лидер Литвы отметил, НАТО должно предоставить Украине все необходимое для победы, в том числе и ракеты дальнего радиуса действия. Также Альянс должен позволить наносить удары по военным целям в РФ.
Науседа добавил, что страны-члены НАТО должны увеличить военную помощь для Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — в России уже находятся три тысячи военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Вскоре их число существенно возрастет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на пресс-конференцию четвертого саммита "Украина — Северная Европа" сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Украинский лидер отметил, что в России уже находятся три тысячи северокорейских солдат и офицеров. Командование агрессора также использует их и на территории Украины. Президент добавил, что по данным украинской разведки, вскоре численность военных КНДР увеличится до 12 тысяч.
Также издание "Комментарии" сообщало – есть ли уже первые пленные военные КНДР: в ОТГ "Северск" дали ответ.
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