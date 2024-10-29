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Как НАТО должно отреагировать на войска КНДР в Украине: в Литве назвали три пункта

Президент Литвы призвал союзников к решительности, чтобы избежать эскалации

сегодня, 09:45
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Кравцев Сергей

В НАТО должны отреагировать на помощь, которую РФ получает от Пхеньяна для войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Как НАТО должно отреагировать на войска КНДР в Украине: в Литве назвали три пункта

НАТО. Фото: из открытых источников

Лидер Литвы отметил, НАТО должно предоставить Украине все необходимое для победы, в том числе и ракеты дальнего радиуса действия. Также Альянс должен позволить наносить удары по военным целям в РФ.

Науседа добавил, что страны-члены НАТО должны увеличить военную помощь для Украины.

"Нерешительность приводит к эскалации, а не наоборот", — подчеркнул президент Литвы.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России уже находятся три тысячи военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Вскоре их число существенно возрастет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на пресс-конференцию четвертого саммита "Украина — Северная Европа" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер отметил, что в России уже находятся три тысячи северокорейских солдат и офицеров. Командование агрессора также использует их и на территории Украины. Президент добавил, что по данным украинской разведки, вскоре численность военных КНДР увеличится до 12 тысяч. 

"Это должно произойти довольно скоро, это вопрос не месяцев или лет. Безусловно это эскалация войны. И вызывает удивление, когда наши крупные стратегические партнеры говорят "не стоит переходить красные линии", "не стоит запускать эскалацию", — сказал Владимир Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало – есть ли уже первые пленные военные КНДР: в ОТГ "Северск" дали ответ.




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