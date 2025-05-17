Киев зашел слишком далеко: кто в ЕС просит НАТО принять немедленные меры

Официальный Будапешт ожидает, что Североатлантический альянс достойно отреагирует на то, что Украина якобы проводит финансированную и организованную кампанию клеветы против Венгрии. Такую позицию озвучил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Одиозный премьер-министр Венгрии заявил, что якобы возникла "беспрецедентная ситуация", когда страна, не являющаяся членом НАТО и стремящаяся вступить в Альянс, "проводит согласованную, финансированную и организованную кампанию клеветы против государства-члена НАТО".

Виктор Орбан считает, что атаки на его страну являются "частью сознательной, хорошо скоординированной, организованной, финансированной и дезинформационной кампании, поддерживаемой украинской разведкой".

"Киев зашел слишком далеко, и пора для НАТО дать четкий ответ. Это неприемлемо, и НАТО не может это терпеть", — заявил политик.

Отмечается, что Виктор Орбан во время встреч с генсеком НАТО Марком Рютте намерен выдвинуть на повестку дня "неприемлемые действия" Киева в отношении Будапешта.

Читайте на портале "Комментарии" — Виктор Орбан снова обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела его страны и в сотрудничестве с оппозиционной партией "Тиса". Об этом он заявил 13 мая после заседания Совета обороны Венгрии.

По словам Орбана, Украина якобы инициировала скоординированную кампанию по дискредитации Венгрии.

"Чтобы взорвать нашу инициативу по проведению опроса о членстве (Украины. — Ред.) в ЕС", — считает премьер Венгрии.

Разоблачение шпионов связали с поддержкой венгерской оппозиции

Орбан также заявил, что Киев якобы "возобновил свои контакты в Венгрии для осуществления этой кампании и начал атаку против сил обороны Венгрии с помощью венгерского политика".

"Таким образом, венгерская оппозиционная партия приняла активное участие в спецоперации украинской спецслужбы. Такого не было на нашей памяти", — добавил политик.



