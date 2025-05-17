Киев зашел слишком далеко: кто в ЕС просит НАТО принять немедленные меры

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Кравцев Сергей
Официальный Будапешт ожидает, что Североатлантический альянс достойно отреагирует на то, что Украина якобы проводит финансированную и организованную кампанию клеветы против Венгрии. Такую позицию озвучил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
Одиозный премьер-министр Венгрии заявил, что якобы возникла "беспрецедентная ситуация", когда страна, не являющаяся членом НАТО и стремящаяся вступить в Альянс, "проводит согласованную, финансированную и организованную кампанию клеветы против государства-члена НАТО".
Виктор Орбан считает, что атаки на его страну являются "частью сознательной, хорошо скоординированной, организованной, финансированной и дезинформационной кампании, поддерживаемой украинской разведкой".
Отмечается, что Виктор Орбан во время встреч с генсеком НАТО Марком Рютте намерен выдвинуть на повестку дня "неприемлемые действия" Киева в отношении Будапешта.
Читайте на портале "Комментарии" — Виктор Орбан снова обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела его страны и в сотрудничестве с оппозиционной партией "Тиса". Об этом он заявил 13 мая после заседания Совета обороны Венгрии.
По словам Орбана, Украина якобы инициировала скоординированную кампанию по дискредитации Венгрии.
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Орбан также заявил, что Киев якобы "возобновил свои контакты в Венгрии для осуществления этой кампании и начал атаку против сил обороны Венгрии с помощью венгерского политика".
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