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Когда Россия будет готова к прекращению огня: что теперь говорит Рютте

Генсек считает, что для прекращения огня в Украине РФ должна убедиться, что НАТО не отступит

сегодня, 13:35
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Кравцев Сергей

Генсек НАТО Марк Рютте отказался сделать предположение, когда Россия будет готова к прекращению огня в Украине. При этом генсек подчеркнул важность понимания Кремлем непоколебимой позиции НАТО в отношении Украины.

Когда Россия будет готова к прекращению огня: что теперь говорит Рютте

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

"Что бы ни происходило в головах лидеров в Москве, во время обсуждений мы должны убедиться, что они знают, что мы не отступим, что мы полностью настроены продолжать поддерживать Украину", – отметил Марк Рютте.

По его мнению, непреклонная поддержка Украины, оказываемая Североатлантическим альянсом и партнерами, должна повлиять на решение России о прекращении огня.

Марк Рютте отметил, что Альянс и партнеры способны обеспечить Украину "всем необходимым для выживания в этой борьбе" и полностью отданы "долгосрочному миру или, по крайней мере, прекращению огня". Это должно стать доводом для РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — абсолютно никакого мира не хочет Путин. Российский диктатор использует затянувшиеся переговоры о прекращении войны для того, чтобы и дальше приближаться к своей единственной цели – полного уничтожения Украины. Именно поэтому Кремль не заинтересован в добросовестных мирных переговорах и окончании войны. К такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало – российские государственные СМИ предупредили население, что не стоит возлагать большие надежды на украинско-российские переговоры, вокруг которых столько шумихи в медиа. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).




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