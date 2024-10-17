Когда Украина станет членом НАТО: Рютте дал ответ

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Slava Kot
Генеральный секретарь Марк Рютте заявил, что Украина в будущем присоединится к Альянсу и станет его 33 или 34 членом. По его словам, это решение было принято в Вашингтоне, но теперь все зависит от хронологии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото из открытых источников
Марк Рютте прибыл в Брюссель на встречу министров обороны стран НАТО и отреагировал на план победы, недавно представленный президентом Украины Владимиром Зеленским. Рютте прокомментировал один из пунктов плана, предусматривающий членство Украины в НАТО.
Генсек НАТО уклонился от ответа, когда конкретно Украина вступит в НАТО, однако отметил, что партнеры прокладывают мост к ее членству в Альянсе.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марк Рютте во время первой реакции на план победы заявил о необходимости усилить помощь Украине, чтобы она была в лучшем положении во время возможных мирных переговоров для окончания войны.
Также "Комментарии" писали о том, что стало известно, что в тайных пунктах плана победы, которые остались недоступными для общественности и будут показаны международным партнерам Украины.
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