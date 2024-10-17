Когда Украина станет членом НАТО: Рютте дал ответ

Генеральный секретарь Марк Рютте заявил, что Украина в будущем присоединится к Альянсу и станет его 33 или 34 членом. По его словам, это решение было принято в Вашингтоне, но теперь все зависит от хронологии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".



Генсек НАТО Марк Рютте. Фото из открытых источников

Марк Рютте прибыл в Брюссель на встречу министров обороны стран НАТО и отреагировал на план победы, недавно представленный президентом Украины Владимиром Зеленским. Рютте прокомментировал один из пунктов плана, предусматривающий членство Украины в НАТО.

"Выглядит, что Украина будет 33-м членом. Но, возможно, перед ними появится кто-то другой. Но Украина будет членом НАТО в будущем. Это то, что мы решили в Вашингтоне", – сказал Рютте.

Генсек НАТО уклонился от ответа, когда конкретно Украина вступит в НАТО, однако отметил, что партнеры прокладывают мост к ее членству в Альянсе.

"Итак, если есть конкретный вопрос "Когда?", я не могу дать на него ответ сейчас, на данный момент. Но мы работаем над всеми этими направлениями, чтобы на самом деле они однажды стали членом НАТО", — добавил генсек НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марк Рютте во время первой реакции на план победы заявил о необходимости усилить помощь Украине, чтобы она была в лучшем положении во время возможных мирных переговоров для окончания войны.

Также "Комментарии" писали о том, что стало известно, что в тайных пунктах плана победы, которые остались недоступными для общественности и будут показаны международным партнерам Украины.