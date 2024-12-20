Красивая фантазия: почему никто не верит в миротворческую миссию для Украины

Идея размещения миротворцев в Украине будет иметь смысл только, если это будет готовая к бою армия, а не нейтральные наблюдатели, заявил старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований по кибермощности и будущих конфликтов Франц-Штефан Гади.

В Европе обсуждают идею миротворцев. Фото из открытых источников

Аналитик подчеркнул, что три года Европа не принимала сильных решений в поддержку Украины и только сейчас осознала масштаб рисков, возникающих для нее, если РФ победит.

"Любая идея сдержать Россию от нарушения заключенного перемирия символическими миротворческими силами является фантазией. Сдержать от нового наступления закаленную в боях армию РФ могут только мощные силы, способные воевать и удерживать свои позиции в случае российской агрессии", — подчеркнул Штефан Гади.

Однако, отметил он, Россия ни за что не согласится, чтобы на линии разграничения появилась сильная группа войск НАТО, а обычных слабых миротворческих сил ООН будет недостаточно для сдерживания.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что гражданам и властям Украины необходимо принять фундаментальное решение — продолжать борьбу или вести мирные переговоры, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Украинцы должны принять фундаментальные решения о продолжении борьбы или переговоров и попытки довести их до прекращения огня", — сказал Энтони Блинкен. По словам госсекретаря США, также фундаментальным является вопрос, готова ли Россия к переговорам.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что, несмотря на понятную и заслуженную критику Будапештского меморандума, вполне возможным мог бы стать формат переговоров с участием подписчиков меморандума об отказе Украины от ядерного вооружения, считает политолог Игорь Чаленко. По словам политолога, если же Украина будет настаивать на приобщении к переговорам Италии, Турции или еще кого-то, в итоге будет очередной Глобальный саммит мира с участием РФ, который не завершится конкретными договоренностями. Именно поэтому он убежден, что в переговорный процесс должно быть включено небольшое количество государств.