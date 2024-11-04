Людей будут максимально беречь: кого НАТО готовит к войне с Россией

В Латвии, недалеко от военной базы Адажи, прошли масштабные учения НАТО, на которых демонстрировались передовые технологии, включая роботизированные системы, управляемые по сети 5G из разных точек Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Times".

НАТО. Фото из открытых источников

Отмечается, что в ходе этих испытаний, названных "Цифровая магистраль", был представлен роботизированный аппарат, способный автономно сканировать поле боя в поисках противника. Управлялся он испанскими военными, находящимися за 2000 миль от места учений, что стало возможным благодаря сетям 5G. Цель НАТО — технологически опередить возможных противников, включая Россию, и повысить взаимодействие войск разных стран.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс отметил, что НАТО стремится координировать работу различных систем, включая наземные роботы и беспилотные летательные аппараты, что особенно важно в свете современных угроз.

В учениях участвовали и представители Эстонии. Премьер-министр страны Кристен Михал заявил, что будущее современной войны формируется в Украине, и для противодействия России необходимо поддерживать технологическое превосходство. Он подчеркнул, что НАТО должно устанавливать амбициозные цели, а прежние меры по усилению обороны были недостаточными.

Также была представлена разработка латвийской компании Origin Robotics — беспилотная система высокоточного оружия Beak, прозванная "летающим Javelin". Этот беспилотник возвращается на базу после выполнения задания, что делает его более экономичным по сравнению с традиционными ударными аппаратами.

Во время учений использовались беспилотные системы для эвакуации раненых солдат и патрулирования побережья. В то же время НАТО сталкивается с вызовами в политической сфере: возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом вызывает опасения у европейских союзников из-за его критики помощи Украине и угроз выйти из альянса, если европейские страны не увеличат оборонные расходы.

Премьер-министр Латвии Эвика Силина отметила, что Европа с нетерпением ждет результатов выборов в США, так как неопределенность создает нестабильную ситуацию в условиях конфликта в Украине.

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