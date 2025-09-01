logo

BTC/USD

109227

ETH/USD

4347.72

USD/UAH

41.37

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Мерц заявил, что НАТО был за шаг до распада: какое решение стало спасительным
commentss НОВОСТИ Все новости

Мерц заявил, что НАТО был за шаг до распада: какое решение стало спасительным

Немецкий канцлер заявил, если бы Германия не решила тратить больше на оборону, то НАТО, вероятно, распался

1 сентября 2025, 10:32 comments4399
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Благодаря решению официального Берлина нарастить расходы на оборону удалось сохранить целостность НАТО. Такое мнение высказал немецкий канцлер Фридрих Мерц, сообщает "Politico".

Мерц заявил, что НАТО был за шаг до распада: какое решение стало спасительным

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Фридрих Мерц напомнил о внесенных в немецкую Конституцию изменениях, позволивших создать спецфонд на оборону, освобожденный от долгового тормоза, в который будут предоставлены займы на сумму до 500 млрд евро.

Как отметил глава немецкого правительства, этим решением "мы фактически смогли сохранить НАТО".

"Я был на саммите НАТО в Гааге (24-25 июня). Если бы мы не изменили конституцию и не были готовы позволить Федеративной Республике Германия тратить 3,5% на оборону плюс 1,5% на необходимую инфраструктуру, то НАТО, вероятно, распался бы в тот день. Мы предотвратили это", – рассказал Мерц.

В июне глава немецкого правительства заявил, что его страна существенно увеличит финансирование оборонного сектора, но не для того, чтобы "успокоить" президента США Дональда Трампа, а чтобы противостоять угрозе со стороны Москвы, ведь до 2029 года Германия увеличит военные расходы до 3,5% ВВП – это самая амбициозная программа перевооружения Германии со времен окончания холодной войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Фридрих Мерц допустил введение в будущем обязательного всеобщего военного призыва – если текущая "добровольная" модель не поможет привлечь в армию больше людей.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия системно атакует немецкую инфраструктуру и дестабилизирует большую часть страны. Такое заявление в интервью французскому телеканалу LCI после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Тулоне сделал канцлер Германии Фридрих Мерц.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости