Благодаря решению официального Берлина нарастить расходы на оборону удалось сохранить целостность НАТО. Такое мнение высказал немецкий канцлер Фридрих Мерц, сообщает "Politico".

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Фридрих Мерц напомнил о внесенных в немецкую Конституцию изменениях, позволивших создать спецфонд на оборону, освобожденный от долгового тормоза, в который будут предоставлены займы на сумму до 500 млрд евро.

Как отметил глава немецкого правительства, этим решением "мы фактически смогли сохранить НАТО".

"Я был на саммите НАТО в Гааге (24-25 июня). Если бы мы не изменили конституцию и не были готовы позволить Федеративной Республике Германия тратить 3,5% на оборону плюс 1,5% на необходимую инфраструктуру, то НАТО, вероятно, распался бы в тот день. Мы предотвратили это", – рассказал Мерц.

В июне глава немецкого правительства заявил, что его страна существенно увеличит финансирование оборонного сектора, но не для того, чтобы "успокоить" президента США Дональда Трампа, а чтобы противостоять угрозе со стороны Москвы, ведь до 2029 года Германия увеличит военные расходы до 3,5% ВВП – это самая амбициозная программа перевооружения Германии со времен окончания холодной войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Фридрих Мерц допустил введение в будущем обязательного всеобщего военного призыва – если текущая "добровольная" модель не поможет привлечь в армию больше людей.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия системно атакует немецкую инфраструктуру и дестабилизирует большую часть страны. Такое заявление в интервью французскому телеканалу LCI после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Тулоне сделал канцлер Германии Фридрих Мерц.



