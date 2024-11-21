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Меркель объяснила, почему блокировала вступление Украины в НАТО

Меркель считает, что обещание членства Украины в НАТО стало фактором, из-за которого Путин начал войну.

сегодня, 11:42
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Автор:
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Slava Kot

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что блокировала вступление Украины в НАТО из-за дополнительных рисков. По ее словам, это положило конец надеждам Украины, зато способствовало Путину начать войну.

Меркель объяснила, почему блокировала вступление Украины в НАТО

Ангела Меркель. Фото из открытых источников

Ангела Меркель в интервью Die Zeit заявила, что вступление стран в Альянс предполагает не только безопасность для них, а принятие нового члена не должно представлять риска для НАТО. В частности, бывший канцлер указала на присутствие российского Черноморского флота в Крыму.

"Такого сплетения с российскими военными структурами не было ни у одного из кандидатов на вступление в НАТО. Более того, в то время лишь меньшинство населения Украины поддерживало членство страны в Альянсе", — заявила Меркель.

По ее словам, обещание НАТО о будущем членстве Украины и Грузии без плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) стало одним из факторов российской агрессии.

"Тот факт, что Грузия и Украина не получили обязательств по ПДЧ, стал "нет" их надеждам. Однако для Путина обещание НАТО о будущем членстве этих стран стало "да", воспринятым как объявление войны", — признала Меркель.

Напомним, что на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году Украину и Грузию не допустили к плану действий по членству в НАТО. Одной из стран, которая была против оказалась Германия с канцлером Ангелой Меркель

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель оправдала дружбу с Россией.

Также "Комментарии" писали, что генсек НАТО ответил на ядерные угрозы Путина из-за применения Украиной дальнобойных западных ракет по территории России.



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Источник: https://www.zeit.de/news/2024-11/21/merkel-wollte-keinen-schnellen-nato-beitritt-der-ukraine
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