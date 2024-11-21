Меркель объяснила, почему блокировала вступление Украины в НАТО

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Slava Kot
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что блокировала вступление Украины в НАТО из-за дополнительных рисков. По ее словам, это положило конец надеждам Украины, зато способствовало Путину начать войну.
Ангела Меркель. Фото из открытых источников
Ангела Меркель в интервью Die Zeit заявила, что вступление стран в Альянс предполагает не только безопасность для них, а принятие нового члена не должно представлять риска для НАТО. В частности, бывший канцлер указала на присутствие российского Черноморского флота в Крыму.
По ее словам, обещание НАТО о будущем членстве Украины и Грузии без плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) стало одним из факторов российской агрессии.
Напомним, что на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году Украину и Грузию не допустили к плану действий по членству в НАТО. Одной из стран, которая была против оказалась Германия с канцлером Ангелой Меркель
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель оправдала дружбу с Россией.
Также "Комментарии" писали, что генсек НАТО ответил на ядерные угрозы Путина из-за применения Украиной дальнобойных западных ракет по территории России.
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