Между двумя странами НАТО поврежден электрокабель в Балтийском море: что будет со светом

25 декабря была прекращена передача электроэнергии через подводный кабель Estlink 2, соединяющий Финляндию и Эстонию. Об этом сообщило издание Yle со ссылкой на финского национального оператора электросетей Fingrid.

В Балтийском море был разорван важный кабель (фото из открытых источников)

Глава диспетчерской службы Fingrid Арто Пахкин не исключает возможность диверсии, однако пока причина неисправности остается неизвестной, и ведутся расследования.

"Возможность вандализма исключать нельзя. Однако мы анализируем ситуацию в целом и сообщим о причине, когда она станет известна", — отметил Пахкин.

К моменту отключения кабель передавал 658 МВт электроэнергии из Финляндии в Эстонию.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в своем сообщении в сети Х заверил, что эта ситуация не повлияла на электроснабжение граждан страны.

"Даже в Рождество власти находятся в состоянии готовности и разбираются в ситуации", — подчеркнул он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Балтийском море был поврежден кабель связи между Швецией и Эстонией, заявил шведский министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин. По его словам, кабель был поврежден в том же районе, что ранее поврежден газопровод BalticConnector. "Сейчас мы не можем сказать, что повредило кабель", — заявил министр на пресс-конференции. Однако он заверил, что кабель не порвался. В настоящее время также происходит расследование повреждения газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. В этом подозревают российское судно "Севмордор", сообщили в пресс-службе финской Центральной криминальной полиции. Кроме того, среди "подозреваемых" и другие суда, находившиеся в момент повреждения газопровода в этом квадрате. В частности, речь идет о Newnew Polar Bear.