Министры обороны НАТО согласились активизировать поддержку Украины. Какое решение приняли

Как отметил Йенс Столтенберг, президент Владимир Зеленский выступил перед министрами обороны членов НАТО и откровенно рассказал им о ситуации на фронте, а также о том, что страна критически нуждается в дополнительных средствах противовоздушной обороны.

Йенс Столтенберг

Как отметил генсек НАТО, после этого министр согласился на то, чтобы оказать Украине военную помощь, в которой она нуждается, в частности, среди прочего и дополнительные системы ПВО. При этом Столтенберг добавил, что у стран НАТО есть свободные системы противовоздушной обороны, которые можно предоставить Украине. Он заявил, что ожидает соответствующие объявления от стран, имеющих эти системы.

Кроме того, Столтенберг добавил, что многие союзники, не имеющие свободных систем противовоздушной обороны, согласились предоставить средства, чтобы закупить их для Украины. Также генсек НАТО добавил, что будет активизирована работа с промышленностью для того, чтобы нарастить производство необходимых систем для Украины или возобновить существующие.

Кроме вопроса противовоздушной обороны, министры обороны стран НАТО также рассмотрели и другие критические потребности Украины, в частности, касающиеся снарядов и дронов.

По словам Столтенберга, каждый союзник будет решать, что он может передать Украине. При этом он добавил, что поддержка Украины не благотворительная акция, поскольку она уничтожает боевые способности России и тем самым делает страны НАТО более защищенными.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский подверг жесткой критике позицию союзников, которые медлят с помощью Украины. Он подчеркнул, что Запад защищает Израиль, однако на аналогичные проблемы в Украине просто закрывает глаза.