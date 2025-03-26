Мир в обмен на вступление Украины в НАТО: Рютте сделал обнадеживающее заявление

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вступление Украины в Альянс не рассматривается как часть предполагаемого мирного соглашения, но это может измениться.

НАТО не исключает членства Украины. Фото из открытых источников

Марк Рютте подчеркнул, что никогда никто не заявлял, что членство Украины в НАТО должно быть частью возможного мирного соглашения.

"Есть два аспекта. Первый — НАТО продолжило перспективу для Украины относительно членства в Альянсе. Это приобрело четкое повторение в Вашингтоне во время прошедшего саммита, где мы четко заявили, как Альянс, что путь Украины к НАТО необратим. Я также всегда подчеркивал: мы никогда не говорили, что членство Украины в НАТО должно быть частью мирного соглашения. получать членство в НАТО. Но это, безусловно, отличается от того, что может случиться в будущем", – пояснил Марк Рютте.

Генсек подчеркнул, что практическое сотрудничество Киева и НАТО очень интенсивно. В частности, он напомнил, что было создано специальное командование НАТО в Висбадене, которое координирует все поставки помощи для Украины, а в Польше недавно открыли Совместный центр по анализу, подготовке и образованию (JATEC), который имеет целью изучить и учесть уроки войны РФ против Украины.

"Все это происходит, кроме членства, которое является более долгосрочным вопросом. По крайней мере, оно не является частью мирного соглашения сейчас, но будем смотреть, что случится в будущем. Опять же, в Вашингтоне (во время саммита, – ред.) были приняты очень четкие обязательства. Но когда речь идет об общем сотрудничестве — оно очень интенсивное", — добавил он.