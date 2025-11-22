Мира не предвидится: как НАТО продолжает готовиться к войне с РФ и КНР

НАТО начало военно-морские учения "Удар Нептуна" (Neptune Strike) в Средиземном море у побережья Италии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CBS News".

Военно-морские учения НАТО "Удар Нептуна". Фото: из открытых источников

Известно, что в них задействован британский авианосец HMS Prince of Wales с 26 американскими истребителями F-35 на борту.

Как сообщает телеканал, в учениях участвуют десять стран, включая США, Британию, Польшу и Турцию. Военнослужащие отрабатывают действия при ударах по восточному флангу НАТО, а также защиту критически важных морских путей, через которые проходит 30% мировых поставок нефти.

Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что альянс должен быть готов к потенциальным конфликтам с Россией и Китаем до 2027 года.

Как уточнил Гринкевич, учения проходят на фоне случаев нарушения воздушного пространства стран НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" — в СМИ продолжает активно обсуждаться так называемый "мирный план" Трампа. Президент Владимир Зеленский уже заявил, что Украина готова работать над этим мирным планом, но после консультаций с европейскими партнерами отметил, что ключевые пункты должны быть откорректированы. Как себя дальше будет вести официальный Киев? Возможно ли, что президент пойдет на создание коалиционного большинства в Раде, чтобы снять с себя ответственность за согласие на принятие такого "мирного плана"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – противостояние в космосе нарастает. Москва и Пекин осуществляют гораздо больше актов военного глушения в космосе, чем считалось ранее. Об этом говорится в расследовании, проведенном рядом немецких СМИ, пишет Tagesschau.

"То, что происходит в космосе, может иметь огромные последствия для жизни на Земле. Сейчас вокруг Земли вращается более 10 000 спутников, преимущественно гражданских. Если важные системы выйдут из строя, последствия будут немедленными: для навигации, банковских переводов или прогнозов погоды. И особенно для военных конфликтов", — говорится в материале.



