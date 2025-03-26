Может ли НАТО помириться с РФ: названы временные рамки

Нормализации отношений с Россией не будет даже после окончания войны в Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

РФ остается врагом НАТО. Фото из открытых источников

"Этого не произойдет. Это займет десятилетие, потому что полностью отсутствует доверие. Даже если война закончится, российская угроза все еще будет существовать", — подчеркнул Марк Рютте.

Марк Рютте выразил радость, что президент США Дональд Трамп "вывел из тупика Украину и Россию".

"Это будет пошаговый процесс. НАТО получает регулярные обновления. Я знаю, что европейцы максимально вовлечены. Но, в конечном счете, это делают американцы с украинцами и россиянами. Мы всегда четко говорили, что нам нужно привести Украину в крепкий, долгосрочный мир. Путин никогда больше не должен пытаться напасть на Украину", — сказал генсек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по словам американского президента, РФ и Украина договорились о прекращении огня в море, а другие страны будут вовлечены в процесс мониторинга за его соблюдением. Дональд Трамп заявил, что США рассмотрит просьбу российской стороны об ослаблении американских санкций. "У нас продолжаются глубокие дискуссии с Россией и Украиной. И я бы сказал, что все хорошо, но это ситуация, которой не должно быть никогда. Это все, что я могу сообщить. Но очень большие и подробные разговоры проходят сейчас с обеими сторонами", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что более 75% ранений российских солдат, полученных во время позиционных боевых действий в Украине, вызванных атаками украинских БПЛА, свидетельствует статистика российских военных медиков, опубликованная в номере "Военно-медицинского журнала" Минобороны России. Сообщается, что 20% опрошенных солдат получили ранения в результате артиллерийских обстрелов, а 4% — от стрелкового оружия.