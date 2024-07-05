«Мы не просим чего-то чрезвычайного»: Киев обратился с важной просьбой к НАТО

Украина должна получить "необратимое" предложение о возможном членстве в НАТО во время саммита в Вашингтоне 9-11 июля. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию "Politico" заявила глава миссии Украины при Альянсе Наталья Галибаренко.

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

"Мы хотели бы, чтобы [союзники] зафиксировали необратимость пути Украины к членству в НАТО. Мы не просим чего-нибудь чрезвычайного", – отметила Наталья Галибаренко.

Издание отмечает, что Украина опасается, что вопрос членства в Альянсе государства будет отодвинут на второй план. Оно разделяет НАТО: некоторые страны, такие как США и Германия, прохладно относятся к быстрому предложению членства, в то время как другие, расположенные ближе к линии фронта, хотят, чтобы будущий статус Украины в НАТО был четко прописан.

Галибаренко отметила, что Киев не стремится к немедленному вступлению в НАТО, поскольку проблематично принимать страну, которая находится в состоянии войны с Россией и не контролирует всю свою территорию, в Альянс. Однако в ожидании полноправного членства Украина хочет получить дополнительные обязательства по противовоздушной обороне и безопасности от стран с обеих сторон Атлантики.

Киев хорошо понимает беспокойство стран НАТО, поэтому строит собственную структуру Альянса, заключая двусторонние пакты со странами-союзниками, объясняет посол.

"Поскольку союзники в НАТО ... не хотят принимать никаких политических решений по приглашению Украины, пока не закончится война, мы сказали: "Хорошо, мы это понимаем". Именно поэтому мы будем продолжать заключать двусторонние соглашения о безопасности", — подчеркнула Галибаренко.

Но Киев не отказывается от цели вступления.

"Мы четко дали понять [на] разных уровнях, что приглашение не исчезнет из нашей повестки дня", – сказала глава миссии Украины при НАТО.

Украина настаивает на том, чтобы НАТО более четко сформулировало условия ее возможного членства. Как отмечает издание, происходит это на фоне опасений, что бывший президент США Дональд Трамп, вероятный кандидат от республиканцев в президенты Штатов, может использовать вступление в НАТО в качестве разменной монеты с Путиным для прекращения войны, если он вернется в Белый дом.

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