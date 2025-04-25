На членстве Украины в НАТО уже поставлен крест: Рютте прибег к шокирующему шагу

В новом отчете генсека НАТО Марка Рютте за 2024 год больше не упоминается о перспективе членства Украины в Альянсе и его необратимом пути в НАТО. Как сообщает Европейская правда, этот документ существенно отличается от отчета за 2023 год, где была указана вильнюсская декларация, подтверждающая стремление Украины стать частью НАТО.

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: 24 Канал

Также в документе отсутствует упоминание о поддержке Украины на ее пути в Североатлантический Альянс, а также не упоминается саммит НАТО, состоявшийся в Вашингтоне в 2024 году. Этот саммит включал решение о поддержке Украины в ее стремлении к полной интеграции в евроатлантические структуры, в частности, НАТО.

В то же время новый отчет Рютте делает упор на укреплении сотрудничества НАТО с 16 странами-партнерами. Согласно новой формулировке НАТО установила специальные структуры для сотрудничества с Украиной и Грузией. Это свидетельствует о стремлении Альянса поддержать эти страны, придавая им особое стратегическое значение на международной арене. Однако, в отличие от предыдущих отчетов, никаких конкретных утверждений о возможности членства этих стран в НАТО не было сделано.



Отчет также подчеркивает поддержку Украины в борьбе с Россией и укрепление представительства НАТО в Украине для улучшения политического диалога, помощи в реформах и оказания практической поддержки. Рютте отметил, что союзники НАТО едины в своем стремлении к справедливому и устойчивому миру в Украине.

Ранее "Комментарии" писали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует воспользоваться визитом в Соединенные Штаты Америки, чтобы призвать администрацию президента Дональда Трампа не принуждать Украину к принятию "мирного соглашения" против ее воли.