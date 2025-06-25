На саммите НАТО отказались осудить войну Путина против Украины: что произошло

Участники саммита НАТО в Гааге согласились смягчить риторику в отношении России в финальном заявлении, сообщает The Telegraph со ссылкой на утечку проекта документа. По словам источников, тон заявления стал значительно менее резким, а его объем сократился почти в десять раз по сравнению с прошлогодней декларацией в Вашингтоне.

Сокращение и смягчение формулировок, по данным источников, связаны со стремлением согласовать текст с позицией Дональда Трампа. Президент США выступает против открытой критики Москвы, чтобы сохранить простор для возможных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Формулирование стало более мягким, чтобы сделать акцент на главном — расходах на оборону", — отмечает британское издание.

В итоговом коммюнике говорится, что все 32 страны-члена НАТО подтверждают неизменную поддержку Украины, которая согласно тексту "укрепляет и безопасность Альянса". Также отмечено, что помощь украинскому оборонному сектору будет учитываться как часть национальных оборонных расходов союзников.

В отличие от предыдущих лет, заявление этого года избегает прямого возложения ответственности на Россию. Для сравнения: в 2023 году на саммите в Вильнюсе речь шла о "полной ответственности" РФ за вторжение в Украину, а в 2024 году в Вашингтоне Россия прямо обвинялась в войне.

Нынешний документ состоит только из около 400 слов, в то время как прошлогоднее заявление имело более 5000 слов.

Президент Украины Владимир Зеленский пытался убедить союзников занять более жесткую позицию по отношению к России, но это в финальном тексте не нашло отражения.

Портал "Комментарии" уже писал, что 24 июня в Гааге стартовал двухдневный саммит НАТО, на котором участники стремятся демонстрировать сплоченность, избегая публичных разногласий. Несмотря на это, среди европейских партнеров Украины все более четко прослеживается осознание того, что администрация Дональда Трампа пока не намерена оказывать новую военную помощь Киеву.