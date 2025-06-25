На саммите НАТО приняли историческое решение: что указали об Украине в итоговой декларации

Лидеры стран-членов НАТО договорились ежегодно инвестировать по меньшей мере 5% ВВП в сферу обороны и безопасности до 2035 года. Соответствующее решение было принято во время саммита Североатлантического союза, который состоялся 24–25 июня в Гааге.

Лидеры стран мира на саммите НАТО в Гааге. Фото из открытых источников

Декларация по итогам саммита НАТО в Гааге содержит 5 пунктов. В первом пункте подтвердили незыблемость статьи 5 Вашингтонского договора, закрепляющую принцип коллективной обороны, когда нападение на одну страну НАТО считается нападением на всех.

В следующих трех пунктах указаны обязательства стран НАТО подавать ежегодные планы по реализации расходов до 5%. Первый полноценный обзор выполнения расходов запланирован на 2029 год.

"Объединенные перед лицом серьезных угроз и вызовов безопасности, в частности долгосрочной угрозы евроатлантической безопасности со стороны России и постоянной угрозы терроризма, союзники обязуются ежегодно инвестировать 5% ВВП до 2035 года", — говорится в итоговой декларации НАТО.

Пятипроцентное обязательство разбивается на две категории:

— 3,5% ВВП – затраты на основные оборонные нужды, достижения целевых показателей Альянса и развитие военных возможностей

— 1,5% ВВП – инвестиции в критическую инфраструктуру, кибербезопасность, гражданскую оборону, инновации и укрепление оборонно-промышленной базы

В документе, принятом 32 странами Альянса, четко подчеркнуто, что безопасность Украины является частью евроатлантической безопасности. Хотя у декларации нет прямого осуждения России, там указано на "долгосрочную угрозу" для безопасности региона. Союзники пообещали "дальнейшую поддержку Украине", не конкретизируя форматы.

В последнем пункте декларации указаны следующие саммиты НАТО, которые запланированы на 2026 и 2027 годы – в Турции и Албании соответственно.

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