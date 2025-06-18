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На саммите НАТО Украина получит невиданную пощечину: эксклюзивные детали

Вместе с тем, дипломаты отметили, что финальный текст коммюнике еще прорабатывается и может претерпеть изменения.

сегодня, 17:50
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Клименко Елена

Финальный текст нынешнего итогового коммюнике саммита НАТО, вероятно, будет иметь существенные отличия от документов предыдущих лет. Как сообщили Радио Свобода источники, участвующие в его подготовке, но не уполномоченные давать официальные комментарии, документ будет гораздо более лаконичным — всего на одну страницу.

На саммите НАТО Украина получит невиданную пощечину: эксклюзивные детали

Фото: из открытых источников

По их словам, в проекте декларации отсутствует упоминание об Украине, тогда как Россию по-прежнему планируют признать долговременной угрозой для безопасности Альянса.

Также, как ожидается, страны-члены НАТО обяжутся повысить оборонные расходы до 5% ВВП к 2032 году. Впрочем, указанное обязательство может быть пересмотрено в 2029-м, после завершения нынешней каденции президента США Дональда Трампа, который является сторонником такого уровня финансирования обороны.

При этом, как отмечают дипломаты, коммюнике еще находится в стадии доработки, и его содержание может измениться.

По предварительной информации, Владимир Зеленский примет участие в рабочем ужине лидеров 24 июня, на котором также ожидается присутствие Дональда Трампа. Однако к основным сессиям саммита, а также к заседанию Совета Украина – НАТО на уровне глав государств, украинский президент не будет присоединен.

 Зеленский выступит на Форуме оборонных индустрий, который пройдет в рамках саммита.

Напомним, 2 июня президент Зеленский подтвердил приглашение Украины на саммит НАТО в Гааге, который состоится 24-25 июня. Тем не менее формат участия и объем внимания к Украине в официальных документах пока не раскрывают.

Как уже писали "Комментарии", если раньше полностью серьезно обсуждался вопрос, что Украина может получить приглашение на членство в НАТО, то теперь об этом никто из союзников даже не говорит. Следовательно, практически нет шансов на то, что Украина получит приглашение на вступление в НАТО на саммите в Гааге на следующей неделе. Этого вопроса даже нет в повестке дня.



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